Il mito Polmonari. Dall’Olimpiade alla deportazione. Oggi sarebbero 100

Oggi avrebbe spento le 100 candeline l’indimenticabile Orlando Polmonari, nato a Ferrara l’11

marzo 1924 e scomparso sempre a Ferrara il 27 agosto 2014, icona, nell’immaginario collettivo di Ferrara, della ginnastica artistica. Uomo, sportivo, artista, “nonno” dei suoi nipoti e di decine di ferraresi che, sotto la sua guida hanno iniziato l’attività sportiva, è uno dei nove campioni dello sport ferrarese ad essersi fregiati di una medaglia olimpica, nello specifico quella di Bronzo ai Giochi di Roma 1960 nel concorso a squadre di ginnastica artistica maschile.

Orlando iniziò a praticare la ginnastica nel 1938 ma fu presto interrotto dalla guerra. Fu deportato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale dopo aver schiaffeggiato un ufficiale tedesco e fu imprigionato per sei anni. Al suo ritorno riprese la ginnastica e aiutò l’Italia a vincere la medaglia d’argento a squadre ai Giochi del Mediterraneo del 1951, migliorando fino all’oro nel 1955. Nel ‘52 la prima partecipazione a cinque cerchi con il 10° posto di Helsinki. Nel 1955 fu anche quarto individualmente su cavallo con maniglie ai Giochi del Mediterraneo, arrivando poi al momento clou della sua carriera con il bronzo olimpico. Polmonari ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della Palestra Ginnastica Ferrara, società con la quale ha condiviso il suo percorso sportivo di atleta, concluso oltre i quarant’anni, e poi come istruttore, e dove il suo ricordo è sempre vivo: il Palagym, quella che da vent’anni è la casa della società sportiva fondata nel 1879.

"Polmonari — racconta il nipote Claudio Pasquali, anche lui ex ginnasta, ora allenatore della Palestra Ginnastica Ferrara e direttore tecnico regionale della FGI — era una persona sempre allegra, spensierata e piena di energia, un artista eclettico amante del ballo e della vita; mi sono spesso chiesto con quale spirito invece Orlando abbia potuto affrontare una gara così impegnativa come quella delle Olimpiadi di Roma, che impone di stare in un contesto pieno di tensioni e di difficoltà. A questo interrogativo, ho sempre faticato a dare risposta, fino a quando ho ricevuto questa bellissima fotografia in bianco e nero inviatami da Gianfranco Marzolla: si tratta di una foto scattata durante la gara di Roma, ed è bellissima perché mostra come tutti i membri della squadra siano profondamente concentrati. Credo che questo spirito di squadra sia stato determinante nel far raggiungere a questi atleti il meraviglioso bronzo olimpico".