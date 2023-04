Il mitra americano Thompson esposto al museo ’La Tratta’

È possibile osservare un nuovo reperto al Museo ‘La Tratta’ di Copparo. In occasione dell’apertura di domenica scorsa, infatti, è stato esposto un mitra Thompson risalente al periodo della Seconda Guerra mondiale, ritrovato nelle campagne copparesi nell’inverno dello scorso anno. Sulla pagina Facebook dell’associazione Archeologi dell’Aria viene spiegato che "durante la resistenza contro l’occupazione nazi-fascista i partigiani ebbero a disposizione viveri, munizioni e armi avio-lanciati dagli alleati, americani e spesso inglesi, compreso il mitra Thompson". E nell’inverno 2022, il modello "esposto, disattivato, è stato localizzato in modo fortuito nelle campagne di Copparo e si presume – da testimonianze raccolte – proveniente da un rifornimento per i partigiani. Il paracadute in seta fu trasformato in camicie da notte e i contenitori, in porta attrezzi agricoli". Nella primavera di quest’anno, dunque, grazie alla competenza della stazione dell’Arma dei Carabinieri di Copparo, in collaborazione con funzionari della sovrintendenza di zona, ottenuto i permessi richiesti, è stato possibile esporre il mitra Thompson 1928 A1 all’interno del Museo ‘La Tratta’, consentendo così ai visitatori di poter visionare questo, ulteriore reperto che ha trovato ‘casa’ negli spazi espositivi gestiti dall’associazione Archeologi dell’Aria’. Di sabato scorso, poi, la donazione di uno splendido plastico storico di Copparo 1833 realizzato dal copparese Loris Bardella, donato dal figlio Leo in memoria del papà purtroppo recentemente scomparso. Domenica prossima, giorno di Pasqua, dalle 16 alle 19 il Museo sarà aperto e pronto ad accogliere i visitatori che vorranno trascorrere un pomeriggio alla riscoperta della storia locale: nella struttura di via Goito, infatti, trovano spazio oggetti legati ad antichi mestieri e di civiltà contadina, cimeli della Seconda Guerra Mondiale e archeologia aereonautica per un percorso storico culturale e umanitario.