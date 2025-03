Il mondo attraverso gli occhi delle ragazze…

Molte donne hanno fatto la storia nella politica, come Benazir Bhutto e Indira Priyadarshini Nehru che sono riuscite ad avere un incarico importante. Benazir Bhutto è stata per due volte primo ministro in Pakistan: dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1996. È stata la prima donna eletta a capo di un governo democratico in un paese a maggioranza musulmana. Indira Priyadarshini Nehru fu la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro dell’India. Lavorò in politica dal 1966 al 1977 e poi dal 1980 fino al suo assassinio nel 1984. Entrambe sono state uccise per il semplice fatto che erano donne al potere.

È vero: negli ultimi anni la percentuale di donne lavoratrici sta aumentando, ma più la carica è alta più questa percentuale diminuisce. Alle donne in stato di gravidanza vengono concessi per legge 5 mesi di maternità obbligatoria, però dopo questi mesi molto spesso, devono scegliere tra il lavoro o la famiglia. Bisogna sempre sperare, lottare e soprattutto credere in quello che si fa per ottenere diritti che a noi donne sono stati a lungo negati.

Dafne Valisella, Maira Di Gregorio, Elena Brina, Stefanie Amber Mendoza, Matilde Marmocchi, Gemma Bolognesi, Giorgia Zerbini, Erika Flenda