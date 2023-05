Il mondo del lavoro? Ecco la giornata dedicata alle lauree magistrali

Per orientare verso una scelta consapevole studentesse e studenti che, dopo il conseguimento della triennale, decidono di proseguire e perfezionare i propri studi e aprirsi la strada per il mondo del lavoro, Unife organizza per giovedì una giornata di orientamento online interamente dedicata alle lauree magistrali. L’appuntamento è con Unife orienta magistrale, iniziativa che prevede brevi presentazioni degli obiettivi formativi, della struttura didattica e degli sbocchi professionali di ciascun corso di studio. Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di interagire in diretta con docenti e manager didattici e chiarire in tempo reale ogni dubbio. Nel corso dell’evento è possibile avere informazioni su più lauree e partecipare a più presentazioni iscrivendosi anche alle attività previste nel pomeriggio.

Sono 24 le lauree magistrali della nostra Università che afferiscono ai tredici dipartimenti e alla facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, di cui due con didattica in lingua inglese. Ad arricchire quest’anno l’offerta formativa anche i nuovi corsi in ’Intelligenza artificiale, data science e big data’ e ’Filologie e letterature medievali e moderne’.

"Il nostro ateneo ha adottato un’attenta politica di orientamento per aiutare le proprie studentesse e i propri studenti a compiere una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso di studio, indirizzata sia alle giovani e ai giovani che per la prima volta si approcciano al mondo universitario, sia a chi decide di proseguire i propri studi scegliendo una laurea magistrale in cui specializzarsi – afferma la rettrice Laura Ramaciotti –. La nostra offerta formativa magistrale è di elevato profilo e permette un’immediata spendibilità dei titoli nel mondo del lavoro". "L’evento servirà a promuovere l’offerta formativa magistrale del nostro ateneo – chiude il professor Andrea Gatti –. Il riscontro negli scorsi anni è sempre stato positivo". Per ulteriori informazioni e per iscriversi consultare nel sito unife.it la notizia e la pagina web dedicate all’evento.