Il mondo della politica in lutto: "Andrea Ricci, un grande sindaco". Continua l’ondata di commozione

I messaggi di cordoglio sono tanti e trasversali. La scomparsa, l’altro giorno, dell’ex primo cittadino di Argenta Andrea Ricci, ha lasciato un vuoto nel mondo della politica ferrarese. A ricordarlo con un post sulla sua pagina istituzionale è l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Andrea Ricci – scrive l’assessore regionale sulla sua pagina social istituzionale –. Ho avuto l’opportunità di conoscerlo e apprezzarlo sia da sindaco di Argenta che da assessore provinciale e lo ricordo come un amministratore capace e coraggioso, che ha indubbiamente lasciato un segno indelebile nella propria comunità e in quella provinciale. Le mie condoglianze e tutta la mia vicinanza a Marcella e a tutti i suoi familiari". Ricci era legato sentimentalmente alla capogruppo dem in Regione, Marcella Zappaterra con la quale si era unito in matrimonio nel giugno del 2015. Anche il primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri attraverso un telegramma ha voluto esprimere la sua vicinanza a Zappaterra a seguito del lutto. "A nome mio e della giunta – si legge nel testo – esprimo le mie più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa di Andrea, già sindaco del comune di Argenta e figura di grande rilievo nel panorama politico. Andrea ci mancherà per le sue competenze di amministratore e le sue profonde doti umane, unite a una spiccata ironia". Poi, il primo cittadino si rivolge direttamente a Zappaterra. "Ci uniamo al tuo dolore e a quello dei familiari – si legge in conclusione – in questo triste momento". "Andrea ha dato tanto alla sua e nostra comunità, ad Argenta come a Ferrara – scrive sulla sua pagina social il consigliere comunale del Pd, Davide Nanni – affrontando la malattia con lo stesso coraggio e lucidità di sempre. In questo momento di grande dolore un pensiero di affetto e un abbraccio forte alla moglie Marcella ai figli e a tutti i suoi cari".

Anche il primo cittadino di Argenta, Andrea Baldini, oltre che sulle colonne del nostro giornale, ha affidato un suo personale pensiero a tutta la comunità argentata attraverso i canali social. "Andrea è stato un grande sindaco. Nella vita politica e nell’attività amministrativa ha sempre scelto di mettere gli altri davanti, mai sè stesso – così Baldini –. Ha costruito la nostra comunità, una comunità più ampia di Argenta: ha saputo abbracciare tutta la provincia e non solo. La sua eredità rimane a noi, e il suo ricordo rimarrà sempre vivo perché gli argentani lo amano, lo hanno sempre amato". I funerali di Ricci si terranno sabato, alle 10, nella chiesa dei Cappuccini.

