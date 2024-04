Il mondo delle associazioni. Avis, la stretta di mano . In sala il vessillo di Novara

Nell’ambito del progetto ‘Ferrara città d’arte e di cultura’ visita in città della delegazione Avis di Gattico-Veruno (Novara). L’Avis Comunale di Ferrara ha ricevuto gli amici piemontesi, accompagnati dal sindaco di Gattico-Veruno Federico Casaccio.

Nel corso della giornata hanno visitato alcuni dei luoghi caratteristici della città con una guida turistica. Un giro per le vie, vista di Palazzo Diamanti, fino alla scoperta del ghetto ebraico. Nel pomeriggio gli avisini di Gattico-Veruno hanno potuto apprezzare la bellezza del Castello. In tutto questo ventaglio di proposte, per tutti gli avisini di Gattico-Veruno è stato possibile scegliere quella più adatta ai propri gusti con un biglietto d’ingresso scontato frutto della convenzione sottoscritta con Avis Nazionale. A seguire il momento ufficiale, nella sala Arengo della residenza municipale, dove sono stati accolti dal presidente del consiglio comunale di Ferrara, Lorenzo Poltronieri. Quest’ultimo ha voluto porgere il saluto dell’amministrazione comunale, seguito dal ringraziamento per avere scelto Ferrara. In conclusione il tradizionale scambio di doni tra le due sezioni. "Si tratta di un’iniziativa – spiega Sergio Mazzini, presidente dell’Avis comunale Ferrara – che permette alle sezioni Avis italiane di poter venire a Ferrara e scoprire la nostra città ed il territorio. Ormai sono diverse gli amici avisini che sono venuti in città, continueremo con questo progetto". Il progetto ‘Ferrara città d’arte e di cultura’ è sorto con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, promuovendo in parallelo i valori della solidarietà. Un’iniziativa che è nata in collaborazione tra il Comune di Ferrara con gli assessorati comunali alla cultura e al turismo e l’Avis comunale Ferrara. La visita della delegazione Avis di Gattico-Veruno, dopo aver soggiornato a Ferrara, è proseguita andando alla scoperta della città di Comacchio nel Parco del Delta del Po. Uno scambio interculturale che rientra da sempre nei progetti dell’Avis Ferrara. L’iniziativa permette allo stesso tempo la promozione del territorio e della storia rinascimentale.

Mario Tosatti