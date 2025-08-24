Il mondo delle associazioni: "Noi, ci mettiamo cuore. Tra cure ed emergenze"

Civiltà contro cafonate
CronacaIl mondo delle associazioni: "Noi, ci mettiamo cuore. Tra cure ed emergenze"
24 ago 2025
BENEDETTA RUIBA
Cronaca
Da un estremo all’altro della provincia tanti i gruppi si occupano di animali "Buttano via esemplari malati, incidentati, magari ritenuti troppo anziani.

Da gennaio a luglio. il canile di via Conchetta, convenzionato con diversi comuni, ha visto arrivare 24 cani senza microchip

Gatti abbandonati, percossi, gettati via nei sacchetti della spazzatura. Cuccioli rinvenuti dentro scatoloni sul ciglio della strada o ceduti ai canili. Queste sono le difficili e degradanti condizioni in cui operano ogni giorno i volontari della provincia di Ferrara. Il drammatico racconto arriva dalle associazioni di tutela degli animali e da diversi volontari privati che sono attivi nella tutela dei randagi. Sono molteplici le voci dai più disparati angoli della provincia, ma tutte concordano: ogni anno sembra peggiore del precedente.

Da gennaio a luglio di quest’anno il canile in via Conchetta a Ferrara – gestito dall’associazione Lega del Cane, convenzionato con diversi comuni della provincia – ha visto arrivare 24 cani sprovvisti dell’obbligatorio microchip (di questi una decina erano cuccioli, con intere cucciolate abbandonate in campagna). Il canile di Portoverrara, punto di riferimento per i comuni dell’Unione delle Valli e delle Delizie che attualmente accoglie 26 ospiti, è invece alle prese con un sempre maggiore numero di cessioni di proprietà perlopiù dovute a malattia o morte dei proprietari, ma anche all’abbandono di cani malati, incidentati oppure ritenuti troppo vivaci o troppo anziani, inabili al lavoro, alla caccia e ad altre attività cinofile.

Se già durante tutto l’anno i recuperi e le adozioni di cani e gatti procedono a pieno regime, nel periodo estivo aumentano vertiginosamente gli abbandoni e le nascite incontrollate, portando le strutture al limite della capienza e sfiancando i volontari che spesso non riescono a trovare una famiglia per tutti in tempi utili. Sono simili le difficoltà riportate da chi è in prima linea per la tutela dei gatti:. L’associazione ‘A Coda Alta’, incaricata della gestione del gattile ferrarese, nei suoi quindici anni di attività ha accolto e trovato casa a oltre tremila mici. Durante la stagione estiva i volontari registrano un aumento negli abbandoni di gatte gravide e cuccioli. In questo periodo, dunque, le nascite di gatti sono sono fuori controllo e causano una proliferazione di colonie feline ormai ingestibile date le poche risorse di cui dispongono associazioni e privati. È dunque così che le strade si riempiono di gatti vaganti, talvolta rinvenuti morti, malati o feriti. Trovare una casa a tutti i gatti recuperati è un’impresa e spesso le strutture e i fondi messi a disposizione dalle istituzioni non sono sufficienti a coprire le spese veterinarie e di mantenimento.

L’associazione ‘I Gatti di Bea’, competente nei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha a disposizione un unico ambulatorio veterinario pensato per brevi degenze, situato in un edificio solo parzialmente agibile e soggetto a gravi infiltrazioni, inadatto a ospitare nel lungo periodo gatti con disabilità permanenti. Il canile di Portoverrara, invece, ha dovuto attingere alle tasche dei volontari per creare una sala operatoria interna. Sterilizzazione, intervento tempestivo e consapevolezza. Queste sono, secondo i volontari, le parole chiave nella lotta al randagismo e agli abbandoni. Rivolgersi alle associazioni quando ancora le colonie feline sono di dimensioni ridotte è fondamentale per arginare le nascite incontrollate e accedere ai servizi veterinari gratuiti dell’Asl. Un ultimo appello è quello di adottare consapevolmente: conoscere i nostri animali e la loro corretta gestione è importante per prevenire gli abbandoni.

© Riproduzione riservata