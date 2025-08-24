Il mondo delle associazioni: "Noi, ci mettiamo cuore. Tra cure ed emergenze"

Gatti abbandonati, percossi, gettati via nei sacchetti della spazzatura. Cuccioli rinvenuti dentro scatoloni sul ciglio della strada o ceduti ai canili. Queste sono le difficili e degradanti condizioni in cui operano ogni giorno i volontari della provincia di Ferrara. Il drammatico racconto arriva dalle associazioni di tutela degli animali e da diversi volontari privati che sono attivi nella tutela dei randagi. Sono molteplici le voci dai più disparati angoli della provincia, ma tutte concordano: ogni anno sembra peggiore del precedente.

Da gennaio a luglio di quest’anno il canile in via Conchetta a Ferrara – gestito dall’associazione Lega del Cane, convenzionato con diversi comuni della provincia – ha visto arrivare 24 cani sprovvisti dell’obbligatorio microchip (di questi una decina erano cuccioli, con intere cucciolate abbandonate in campagna). Il canile di Portoverrara, punto di riferimento per i comuni dell’Unione delle Valli e delle Delizie che attualmente accoglie 26 ospiti, è invece alle prese con un sempre maggiore numero di cessioni di proprietà perlopiù dovute a malattia o morte dei proprietari, ma anche all’abbandono di cani malati, incidentati oppure ritenuti troppo vivaci o troppo anziani, inabili al lavoro, alla caccia e ad altre attività cinofile.

Se già durante tutto l’anno i recuperi e le adozioni di cani e gatti procedono a pieno regime, nel periodo estivo aumentano vertiginosamente gli abbandoni e le nascite incontrollate, portando le strutture al limite della capienza e sfiancando i volontari che spesso non riescono a trovare una famiglia per tutti in tempi utili. Sono simili le difficoltà riportate da chi è in prima linea per la tutela dei gatti:. L’associazione ‘A Coda Alta’, incaricata della gestione del gattile ferrarese, nei suoi quindici anni di attività ha accolto e trovato casa a oltre tremila mici. Durante la stagione estiva i volontari registrano un aumento negli abbandoni di gatte gravide e cuccioli. In questo periodo, dunque, le nascite di gatti sono sono fuori controllo e causano una proliferazione di colonie feline ormai ingestibile date le poche risorse di cui dispongono associazioni e privati. È dunque così che le strade si riempiono di gatti vaganti, talvolta rinvenuti morti, malati o feriti. Trovare una casa a tutti i gatti recuperati è un’impresa e spesso le strutture e i fondi messi a disposizione dalle istituzioni non sono sufficienti a coprire le spese veterinarie e di mantenimento.

L’associazione ‘I Gatti di Bea’, competente nei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha a disposizione un unico ambulatorio veterinario pensato per brevi degenze, situato in un edificio solo parzialmente agibile e soggetto a gravi infiltrazioni, inadatto a ospitare nel lungo periodo gatti con disabilità permanenti. Il canile di Portoverrara, invece, ha dovuto attingere alle tasche dei volontari per creare una sala operatoria interna. Sterilizzazione, intervento tempestivo e consapevolezza. Queste sono, secondo i volontari, le parole chiave nella lotta al randagismo e agli abbandoni. Rivolgersi alle associazioni quando ancora le colonie feline sono di dimensioni ridotte è fondamentale per arginare le nascite incontrollate e accedere ai servizi veterinari gratuiti dell’Asl. Un ultimo appello è quello di adottare consapevolmente: conoscere i nostri animali e la loro corretta gestione è importante per prevenire gli abbandoni.