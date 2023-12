Il mondo delle giostre. Famiglie storiche sul podio

Premiate ieri le cinque realtà dello spettacolo viaggiante, residenti storiche della città di Ferrara. A consegnare le riconoscenze alle famiglie Da Ronche, Catter, Buian, Bongiovanni e Bisi, in rappresentanza del sindaco Alan Fabbri, l’assessore Angela Travagli, su impulso del consigliere comunale di Francesco Carità. Durante l’incontro in Comune è stato anticipato il progetto che intende dare una sede permanente alle attrazioni e alle abitazioni di queste famiglie storiche. È stata individuata l’area della Rivana, zona in via di riqualificazione grazie all’intervento di interramento ferroviario delle Ferrovie Emilia-Romagna. In questa prima fase, spiega l’assessore Travagli, "sono stati previsti più di 100mila euro a bilancio, primo passo verso la riqualificazione totale dell’area che sarà attrezzata per ospitare le attrazioni e le abitazioni". "Queste famiglie sono un esempio vivente di come, lavorando insieme, si possano superare le sfide", dice Travagli, leggendo le parole del sindaco Alan Fabbri.

Nel 2020 Ferrara è stata la prima tra le prime città in Italia ad aprire il proprio Luna Park, in linea con le direttive della Regione e del Governo. Prima di procedere alla consegna dei riconoscimenti, è stato proiettato in video (riprese di Andrea Forlani, montaggio di Michele Lecci) che ha ripercorso le storie di un mestiere, quello del giostraio (o esercente dello spettacolo viaggiante, come indicato a seguito di una legge del ‘68), che si tramanda di padre in figlio. Tra i protagonisti c’è Gianni da Ronche, nato in via Centoversuri (a Ferrara) e da quando è nato, 81 anni e mezzo fa, svolge questa attività. Tutto ebbe inizio da suo nonno, nel 1816, in un borgo di Agordo.