Il mondo delle imprese incontra la scuola. Si parte con ’Intraprendenti’

Presentato l’anno scolastico di Cna Ferrara, decine di iniziative e collaborazioni con gli istituti scolastici della provincia di Ferrara con centinaia di studenti coinvolti dalle elementari alle scuole superiori.

"Organizzare attività insieme a studenti e insegnanti è un impegno che Cna porta avanti da anni – spiega Silvia Merli, responsabile per Cna dei rapporti con le scuole – con diversi obiettivi. E’ molto importante far incontrare mondo della scuola e mondo dell’impresa". La prima iniziativa sarà "Intraprendenti", che coinvolge sette scuole, 24 classi, 505 studenti. Gli studenti incontreranno gli imprenditori, visiteranno le imprese e realizzeranno dei video. Poi i seminari di orientamento al lavoro rivolti alle scuole in collaborazione con la sede ferrarese di Cna Formazione Emilia-Romagna. Questi seminari hanno l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili per il loro futuro occupazione. Sul versante del video e dell’immagine vanno segnalate altre due importanti iniziative: il laboratorio di educazione all’immagine realizzato per le scuole medie dai professionisti Cna dell’audiovisivo insieme al Comune di Ferrara; il premio Vancini, che coinvolge gli studenti di scuola superiore nella realizzazione di video e cortometraggi. Numerose le iniziative che nascono dalle Unioni di Mestiere: "Cna Artigianato Artistico – spiega Linda Veronese – porta avanti nel 2024 un progetto con il Dosso Dossi basato sulla lavorazione della ceramica e del graffito. Cna Alimentare tornerà a proporre i foods Lab con l’Istituto alberghiero O. Vergani". "Le Unioni degli Autoriparatori, degli Autotrasportatori e dei servizi alla Comunità – ha sottolineato Nadia Bonifazi – realizzeranno da dicembre iniziative di orientamento con la scuola Dante Alighieri". "In futuro – dice il direttore provinciale Matteo Carion – dobbiamo creare le condizioni per un rinnovamento del tessuto imprenditoriale. Un rapporto con la scuola è fondamentale".

Lauro Casoni