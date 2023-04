Il monito del presidente "Il mondo, un’unica comunità L’università sia avanguardia"

"Gli studenti sono il centro e la misura della vita di ogni Ateneo". Luoghi in cui si " trasmette la conoscenza e si sviluppano coscienza critica e coscienza civile". Il capo dello Stato Sergio Mattarella sale sul palco dell’Abbado accolto da un’ovazione e da uno scroscio di applausi. L’inaugurazione del 632° anno accademico di Unife è l’occasione per indicare una rotta sul ruolo e sulla funzione che gli atenei, in un contesto globale come quello che si profila attualmente, devono avere. "In tutto il mondo – così Mattarella – le università sono chiamate ad elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che vi sono, agli scenari nuovi, che fanno comprendere come siano fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi, che conducono a guerre di aggressione per annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali". Il riferimento è all’aggressione dell’Ucraina da parte della federazione russa. Ma non è tutto. Nel suo discorso il capo dello Stato fa riferimento alle dinamiche globali che in qualche modo costituiscono un naturale slancio verso l’apertura. "Ci sono elementi di profonda diversità nelle varie zone del mondo – scandisce il capo dello Stato –. Queste differenze, un tempo, venivano assorbite all’interno dei territori locali, in sede locale, in ampie, grandi regioni, ma dentro ciascun continente. Non è più così, perché il mondo è diventato un’unica comunità, sempre più stretta, interconnessa, sempre più raccolta al proprio interno". Poi, il riferimento a Copernico. "All’epoca di Copernico – chiude Mattarella, dopo una sottolineatura positiva verso il progetto Erasums – c’era già una comunanza di approfondimento e di studio. Basta pensare che qui, in questo ateneo tra Copernico, polacco e Paracelso, svizzero, c’era una commistione, una messa in comune di saperi che ha posto le basi dell’Europa. Bene, questo ruolo dell’Università non è più soltanto in questo nostro oggi dovuto all’Europa, al nostro Continente, è un’esigenza globale". Per tanti versi il discorso del Capo dello Stato fa riferimento a quello del professore emerito Patrizio Bianchi, che ha parlato prima di lui. La sua doveva essere una lectio magistralis sulla figura del celebre studente Niccolò Copernico, ma più che altro si è rivelata una lunga prolusione politica.

Il tema centrale è quello delle migrazioni in relazione anche al calo demografico. "Ci sono dati demografici inquietanti, nel nostro Paese – così Bianchi –. L’età media è di 48 anni: viviamo molto di più, ma non abbiamo bambini. Dall’altra parte del Mediterraneo la Nigeria ha un’età media di 18 anni, stanno crescendo. È talmente grande la sproporzione che pensare di fermare la storia con un decreto o sulle spiagge di Lampedusa è contro ogni sensatezza. Dobbiamo avere uno sguardo lungo". Ed ecco riaffiorare l’idea lanciata da Romano Prodi dell’ "università del Mediterraneo". Bianchi non ha guardato lontano: ha calato gli occhi verso la platea e ha raccolto il plauso dell’ex premier, nella penombra del teatro gremito.

Federico Di Bisceglie