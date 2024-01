Il monologo di Scifoni alla sala di Palazzo Bellini

Venerdì prossimo (12.1) apre la stagione teatrale di Comacchio, presso la Sala Polivalente a Palazzo Bellini, con inizio alle 21, con lo spettacolo "Frà. San Francesco, la superstar del medioevo" con Giovanni Scifoni. L’attore proporrà un monologo, orchestrato con le laudi medievali e strumenti antichi, che si interroga sull’enorme potere persuasivo di Francesco, ripercorrendo la sua vita e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte. Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Perché tutti conoscono San Francesco? Perché è così irresistibile?". Da questi interrogativi, Scifoni si interroga sull’enorme potere persuasivo della figura del Santo, e ripercorre in maniera originale e grazie ad una messinscena dinamica e coinvolgente, la sua vita e lo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. "Era un artista speciale – dice Scifoni – forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, citando a memoria brani dalle chanson de geste. Francesco sapeva incantare il pubblico, far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare. Il problema con cui mi sono dovuto scontrare preparando lo spettacolo è che Francesco era un attore molto più bravo di me".