Il Montalcini diventa un set cinematografico per realizzare il cortometraggio ’Little bird’

Il "Rita Levi Montalcini" diventa un set cinematografico. Studenti e docenti dell’Istituto Superiore si sono messi in gioco, in questi giorni, per aiutare Sara Schiavone, ex studentessa, laureata in Scienze delle comunicazioni, diplomata alla scuola di cinema di Florestano Vancini, nella realizzazione del suo secondo cortometraggio dal titolo "Little bird". La Schiavone, che ha fondato "Moodnight Studio", ovvero una società di produzione cinematografica e audiovisiva, che si occupa di contenuti multimediali come video musicali, spot emozionali, spot aziendali e altro. Ha chiesto aiuto al dirigente scolastico Diego Nicola Pelliccia, che le ha consentito di girare il suo corto all’interno degli ambienti scolastici dell’Istituto.

Ed ecco che alcune classi si sono trasformate in set cinematografico, con la presenza di comparse del territorio, che sono state gli studenti stessi e una docente: Pietro Leone, Domenico Capone, Tufa Riza, Diego Taddia, Lucrezia Balsamo, Matilde Vallieri e la docente Alessandra Ferlini. La scena girata rappresenta una dinamica di classe, nella quale i due protagonisti del corto erano due studenti, che s’innamorano proprio tra i banchi di scuola. "Un’esperienza coinvolgente per tutti – commenta il dirigente scolastico Diego Pelliccia – che non finisce qui: in questi giorni gli studenti del Levi Montalcini saranno impegnati nella ripresa di altre scene del corto. Un grazie alla Schiavone, nostra ex studentessa alla quale auguriamo un futuro professionale roseo e proficuo e grazie anche per aver fatto vivere fai nostri studenti un’esperienza unica e mai provata, perché tutto fa curriculum e quest’esperienza i nostri ragazzi non se la dimenticheranno mai".

Franco Vanini