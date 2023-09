"Il Mosè del Guercino ora vale 2 milioni"

L’esperienza e l’occhio attento di Fabrizio Moretti, tra i più noti antiquari internazionali e patron di Moretti Fine Art, hanno permesso di dare assegnazione certa a Guercino di un bellissimo quadro che oggi a Parigi, è esposto all’inaugurazione di una nuova sede delle gallerie Moretti. Si tratta di ‘Mosè’, un dipinto che Moretti aveva subito capito trattarsi di Guercino anche se era stato attribuito a Guido Reni e l’aveva acquistato a fine 2022 ad un’asta a 590.000 euro per questa tela che era stata stimata appena 5.000 dollari. Quadro che ora è stato valutato 2 milioni di euro. A seguito di un’ampia ricerca e poi del restauro, Moretti Fine Art ha ridato vita a questa emozionante tela, ridando al patrimonio artistico internazionale questa perla nata a Cento, ritrovata e ricostruendone la storia. "La scoperta di quest’opera – dice Moretti - costituisce una delle integrazioni più importanti all’opera del Guercino negli ultimi anni e aggiunge alla nostra comprensione della sua prima maturità, un periodo considerato da molti il suo più grande per il dinamismo, il vigore e la spontaneità dimostrati nei suoi dipinti. Siamo lieti di aprire la nostra nuova galleria con una mostra di questo capolavoro significativo che riflette perfettamente anche la nostra specializzazione nei dipinti italiani degli antichi maestri". Le ricerche che hanno effettuato hanno portato dunque a Mosè di un Guercino ventenne, menzionato nel 1624 nella collezione del cardinale Alessandro d’Este, poi nelle ducali estensi di Modena, portato poi in Francia da Napoleone e perse le tracce. "E’ una bella scoperta di cui siamo contenti anche per averne recuperato la storia – dice al Resto del Carlino Gabriele Caioni, direttore delle gallerie di Londra, Parigi e Monaco – Ci siamo avvalsi dei massimi esperti internazionali coi quali collaboriamo, trovato i disegni e infine abbiamo visto che il cartone era lo stesso del quadro di Elia alla National Gallery: è ricalcata la figura ma a rovescio diventando Mosè. Elemento riportato nel catalogo che abbiamo realizzato di quest’opera nata a Cento, ricco della storia ritrovata, delle varie versioni ed incisioni, di questo volto usato molte volte da Guercino. Questa tela è stata una delle scoperte più interessanti". Quadro all’asta per pochissimo sul quale Moretti aveva scommesso. "Appena vista l’immagine Moretti era certo che fosse del Guercino – prosegue – è stato poi un continuo meravigliarsi anche per la riscoperta della storia. Quella tela l’aveva colpito per la qualità, indubbia anche da sporca, un capolavoro da Guercino dei primi anni in ottime condizioni. Siamo sognatori, ci siamo buttati rischiando vedendone il valore e col restauro riscoperti totalmente i colori che erano ossidati".

Laura Guerra