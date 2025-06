Il murales racconta Cpr: "Rigeneriamo gli scarti"

Un perimetro che si fa tela e un racconto visivo che parla di riutilizzo, economia circolare e rispetto per l’ambiente. È stato inaugurato ieri alla sede di CPR System a Gallo, il nuovo murales perimetrale realizzato da Andrea Artosi e Luca Vallese, urban artist in occasione dell’Assemblea dei Soci Centro-Nord Italia della cooperativa. L’opera, che abbraccia simbolicamente la sede, nasce con l’obiettivo di tradurre in linguaggio visivo, attraverso l’Arte urbana, il claim dell’azienda: ’Insieme creiamo valore’.

L’opera racconta un’evoluzione circolare — e dunque ripetibile — in cui ciò che inizialmente appare come uno scarto si trasforma, grazie all’intervento dell’uomo in armonia con la Natura, in qualcosa di nuovo e rigenerato. Su una superficie di oltre 350 mq, l’opera affronta temi profondi e attuali: rinascita, evoluzione, conoscenza, parità di genere e riqualificazione. Questi concetti rispecchiano pienamente la visione di CPR System, trasformando un semplice muro perimetrale in un manifesto di colore, partecipazione e vita.

"La nostra azienda – dichiara la Direttrice Generale Monica Artosi, nasce e si sviluppa attorno all’idea che il riutilizzo non sia solo una pratica sostenibile, ma una vera e propria cultura da promuovere e condividere. Questo murales è il nostro modo di raccontarlo anche all’esterno, con il linguaggio potente e immediato dell’arte urbana, e di farlo attraverso il talento di due giovani artisti del nostro territorio".

Il murales è un’opera che unisce impegno ambientale e linguaggio contemporaneo, contribuendo a rendere visibile e tangibile la missione di CPR System anche fuori dai circuiti istituzionali. CPR System si presenta così "Siamo un sistema unico in Europa che nasce nel 1998 dall’idea dei produttori ortofrutticoli di creare una cooperazione di imprese, per generare efficienza, valore ambientale ed economico da condividere fra gli attori dell’intera filiera agroalimentare. Siamo l’unico esempio in Italia di “azienda di filiera”, in grado di riunire diverse società nell’area di produzione e distribuzione, in una relazione cooperativa. Siamo molto cresciuti nel tempo e oggi siamo un’azienda che associa oltre 1.000 imprese della base produttiva agricola, aziende della distribuzione organizzata e del settore servizi e trasporto. Oggi siamo leader in Italia nella produzione, movimentazione, riciclo degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e dei pallet.

Le nostre soluzioni sono in costante evoluzione, perché crediamo nella possibilità di miglioramento continuo di questo “sistema virtuoso” e nell’innovazione della nostra economia circolare".