Il muretto della scuola sistemato dagli alunni

In uno dei comuni a più forte vocazione solidaristica anche nelle scuole i volontari si mettono all’opera per sistemare le strutture scolastiche. Al "Rita Levi Montalcini" di Argenta, negli ultimi giorni di scuola, gli studenti della classe quinta a indirizzo meccanico, sotto la guida del loro insegnante, Diego Tartari (vedi foto), ha inaugurato il muretto posteriore della palestra dopo l’intervento di risanamento avvenuto grazie al fattivo intervento degli studenti e all’aiuto dell’esperto esterno Adriano Saruis. Il progetto ha previsto la rimozione dell’intonaco distaccato, il risanamento con nuovo intonaco, rasatura, stesura di fissativo e successivo tinteggio. L’obiettivo? Sviluppare competenze nel campo edile attivando una didattica orientativa e sociale di cooperazione nel mantenimento e recupero degli spazi comuni. A proposito di strutture nuove, soltanto nel 2022 il ’Rita Levi Montalcini’ è stato reso più funzionale, sicuro ed ecosostenibile nella parte del liceo scientifico. Fu il risultato di poco più di un anno di intervento e un investimento di oltre 800mila euro, interamente coperti da un finanziamento regionale erogato tramite mutui Bei (Banca Europea per gli Investimenti) e assegnato dal Ministero dell’istruzione nell’ambito della programmazione 2018-2020. IUna scuola più bella e sicura, grazie agli interventi di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, adeguamento antincendio e tinteggiatura interna ed esterna.

f.v.