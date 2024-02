Il museo del Delta protagonista

COMACCHIO

Comacchio e il Museo Delta Antico sono stati tra i protagonisti della decima edizione di ‘TourismA’, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, che si è tenuto dal 23 al 25 febbraio al Palazzo dei Congressi di Firenze. Si tratta della più importante fiera archeologica d’Italia, organizzata dalla rivista ‘Archeologia viva’ (Giunti Editore). Presenti e protagonisti a TourismA, all’interno del circuito promozionale regionale ‘Romagna Empire’, Comacchio e il Museo Delta Antico con uno spazio nello stand regionale curato da Cogetour. Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari, presente a Firenze, "i grandi risultati raggiunti negli ultimi due anni, in termini d’implementazione delle collezioni del nostro Museo Delta Antico per complessivi 224 reperti, sono l’esito degli accordi siglati col Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e con la Direzione generale musei e hanno prodotto evidenti benefici anche a livello di accessi al Museo con oltre 23mila visitatori nell’ultimo anno, numero eccezionale, in continua ascesa e superiore anche a quelli di pre-pandemia". Sabato, durante la conferenza ‘Romagna Empire - Esperienze e nuove opportunità 2024’ (a cura di Visit Romagna), la Sala Onice del Palazzo dei Congressi ha ospitato un focus dedicato ai musei presenti alla kermesse e, in questa cornice, il Direttore scientifico del Museo Delta Antico Marco Bruni ha parlato delle iniziative legate al percorso di crescita e valorizzazione del Museo. Dalla Sala Onice è anche partita, in anteprima, l’applaudita proiezione del primo contenuto multimediale legato alla promo-valorizzazione del Museo Delta Antico e di Comacchio, che verrà condiviso sui canali istituzionali nelle prossime settimane. "Questo evento - dichiara Marco Bruni - è stata una vetrina importante di promozione per il nostro patrimonio. Il Museo Delta Antico viene sempre più riconosciuto come un museo all’avanguardia che promuove la storia di Comacchio e dell’intero territorio del Delta". Sulla stessa linea, anche la dirigente del settore Cultura Barbara Rovetti.

v.f.