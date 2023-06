Il museo di Don Minzoni è pronto "Due giornate di visite per i turisti"

Ad Argenta ora è possibile visitare il museo dedicato a don Minzoni, per il quale è in corso il percorso del Vaticano per diventare beato. Domenica 25 giugno alle 10 (e domenica 23 luglio allo stesso orario) in occasione del centenario della morte di don Giovanni Minzoni, la Parrocchia di San Nicolò, in collaborazione con il Comune, organizza due giornate di visite guidate del museo dedicato al parroco di Argenta assassinato da mano fascista il 23 agosto 1923. Il Museo dedicato al martire si trova ad Argenta, in via Antonio Gramsci n. 70a, di fianco all’omonima Casa accoglienza parrocchiale per anziani e alla vicina chiesa di San Giacomo. Fu inaugurato il 23 agosto 2013 in occasione del novantesimo anniversario del martirio. Sergio Caranti ne ha curato l’aspetto espositivo e insieme a un gruppo di volontari si occupa di animare gli spazi, curare la direzione scientifica del museo e accompagnare i visitatori nel viaggio attraverso la vita e la testimonianza di Don Minzoni. Ecco la soddisfazione dell’assessore alla Cultura, Giulia Cillani: "Il museo di Don Minzoni è un luogo che raccoglie la memoria di un Martire, e che racconta come Argenta vive, e lavora, ricordandolo. Il Museo Don Minzoni è un luogo che grazie alla disponibilità della parrocchia, di Don Fulvio Bresciani, che lo ospita e permette la sua attività, e allo straordinario lavoro dei volontari, accende tutti i giorni, non solo in occasione di questo anno speciale, le luci su Don Minzoni.

Franco Vanini