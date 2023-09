Il Museo ebraico riaprirà nel 2025: "Più sicuro e con nuovi percorsi"

Quando si parla di Comunità ebraica ferrarese, salta subito alla mente via Mazzini, con la sua lapide, titolo di uno dei racconti manifesto della poetica di Bassani, ma soprattutto con il suo Palazzo delle Sinagoghe, al civico 95. Fino al 2012, il Museo della Comunità ebraica, inserito nel palazzo, era un altro dei punti di riferimento della città di Ferrara. Poi il terremoto, gli ingenti danni, la conseguente e necessaria chiusura. La notizia è già stata lanciata martedì, ma la vera presentazione è avvenuta ieri: il museo rinascerà, grazie al sostegno della regione Emilia-Romagna, e lo farà nel 2025. Il progetto speciale, presentato dalla Comunità ebraica ferrarese, sarà interamente finanziato dalla regione, con un contributo complessivo di 335mila euro. Un finanziamento che si aggiunge al milione e 200mila euro per i lavori di consolidamento sismico ormai terminati. "Non credevo di arrivare a questa giornata – ha ammesso il presidente della comunità, Fortunato Arbib – il percorso è stato lungo e complesso". La speranza sarebbe quella di "dare vita a un periodo di rigenerazione del ghetto, risanando e restaurando gli edifici, per generare un processo culturale e sociale e far sì che tutta la città possa ricavarne vantaggi culturali ed economici. Pensiamo a un museo come luogo di studio e produzione di pensiero e memoria, cuore di un percorso storico, culturale, religioso e di servizi". "Questa è una giornata di festa – così Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio – ci siamo promessi di arrivare a questo risultato, nonostante il Covid, la guerra e l’alluvione. Chiedo alla Comunità di coinvolgerci nella valorizzazione del nuovo museo, che merita più dei 5mila visitatori che faceva prima del sisma. Ci piacerebbe affiancarvi, perché si possa dire che l’apertura del museo ha avuto un successo ferrarese, regionale ma anche internazionale".

L’architetto incaricato, Maurizio Anastasi, ha riferito di un museo "che tornerà ad esprimere valori già espressi in passato: vogliamo un luogo che sia anche un centro dinamico, espressione di qualità e propulsione culturale, sfruttando tecnologie come la digitalizzazione del patrimonio e puntando al contatto con altre comunità, al rapporto con altre biblioteche, a un archivio dinamico che serva agli studiosi". A livello strutturale il palazzo è complesso e presenta numerose scalinate: "è stato individuato un punto baricentrico, in cui collocare un ascensore".

Il museo, inoltre, conterrà antichi oggetti di culto, tessuti, mobili caratteristici e un’ampia sezione di documenti storici. Ci saranno mostre temporanee e verrà implementata la ricerca e l’analisi delle origini delle famiglie ebraiche ferraresi. Auspicabilmente, verrà pensato anche uno spazio dedicato a Bassani, magari a un brano significativo della sua opera, riprodotto fotograficamente. Insomma, tutto è volto a "creare – ha detto l’assessore alla cultura del comune, Marco Gulinelli – un legante tra istituzioni e comunità. È straordinario vedere come la regione abbia compreso a pieno quanto la futura riapertura del museo rappresenti un momento strategico, che porterà benefici a tutta l’Emilia-Romagna".