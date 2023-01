Il museo si fa videogioco

Accessibilità, inclusione e coinvolgimento dei più giovani. Casa Romei anticipa i tempi, almeno in Italia: è stato infatti lanciato ‘RomeiGame’, il videogioco per computer ambientato nel Museo di Casa Romei. Protagonista del videogioco è il mercante Giovanni Romei (Ferrara, 1402 – 1483), che è chiamato a risolvere una serie di enigmi all’interno della sua dimora. Lo scopo? Riabbracciare l’amata Polissena d’Este, la moglie rinchiusa nel Giardino segreto per una serie di peripezie. Il progetto – nato nel 2020, da una collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e l’Istituto Einaudi, grazie al supporto della Fondazione Franchi e di Italia 3D Academy – risulta innovativo e lungimirante: ad ora, Casa Romei è uno dei pochissimi musei italiani a disporre di uno strumento così coinvolgente nei confronti dei giovani. Basti pensare che alla presentazione di RomeiGame, al Lucca Comics, Casa Romei si trovava di fianco a istituzioni museale ben più grandi, come gli Uffizi di Firenze. Un ulteriore merito consiste nella collaborazione con le classi di un istituto di Ferrara, l’Istituto Einaudi, che, con la famosa alternanza scuola-lavoro (ora conosciuta come Pcto), ha contribuito allo sviluppo del gioco. "Sembra che da parte dei giovani – spiega il direttore di Casa Romei, Andrea Sardo – ci sia il timore di varcare la soglia di un museo, visto come qualcosa di noioso. Spero che questo piccolo grande risultato possa diventare una chiave per aprire la porta e varcare quella soglia. Giocate a RomeiGame – dice rivolto alle classi dell’Einaudi – e vedrete il gemello di Casa Romei: venite a Casa Romei e scoprirete che quel gemello esiste davvero". "Questo percorso – afferma Marianna Fornasiero, dirigente scolastico dell’Einaudi – è ora un punto di partenza per future collaborazioni che vedranno coinvolte anche altre classi". "Il progetto – chiosa l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak – è un esempio importante di protagonismo dei ragazzi, di fare scuola e formazione, promuovendo insieme la nostra città".

Francesco Franchella