Il neo assessore Vita Finzi. Pug, aeroporto, mobilità. Ecco le sfide sul tavolo: "Faremo grande la città"

di Federico Di Bisceglie

Assessore Stefano Vita Finzi Zalman, lei subentra in un momento complesso. Si aspettava questa nomina?

"Dalle complessità possono nascere grandi opportunità. La nomina è stata una piacevole chiamata a far parte di una squadra eccezionale, composta da persone unite dal desiderio di fare il bene di Ferrara. Ho conosciuto Alan Fabbri (nella foto insieme) nella sua prima campagna elettorale, durante un incontro all’Aeroclub mi trovai di fronte al suo approccio diretto e risolutivo, rivolto ai cittadini e alle loro esigenze. Più che un comizio, fu una riunione tra cittadini basata su ascolto e condivisione. Questa cosa mi rimase impressa e quando mi chiese se volessi candidarmi nella sua civica, la prima cosa che ho pensato è di far mia anche questa idea di politica. Ora, da assessore, lo ringrazio per avermi affidato questo ruolo".

Arriviamo ai dossier. Ancora l’iter di approvazione del Pug è in itinere. Sull’Urbanistica, più in generale, quali saranno le sue linee di intervento?

"Il Piano urbanistico generale pone particolare enfasi sulla mobilità sostenibile, che ben si coniuga con altri obiettivi fondamentali per l’amministrazione. Il mio operato si inserisce nel solco già tracciato, con l’obiettivo di concretizzare la visione strategica per Ferrara. Il Pug rappresenta uno strumento essenziale per lo sviluppo e la trasformazione della città, realizzato grazie al contributo di cittadini, associazioni e professionisti. Dopo l’adozione del Consiglio stiamo aspettando gli esiti della valutazione in Regione prima dell’approvazione definitiva".

Uno fra i problemi più evidenti della città è legato alla gestione del traffico. Come approccerà questa tematica?

"Con un approccio integrato e sostenibile, puntando su infrastrutture moderne e interconnesse. L’obiettivo è migliorare la mobilità urbana ed extraurbana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e la promozione di alternative sostenibili. Lavoreremo per rafforzare l’intermodalità tra ferrovia, autobus e mobilità dolce. Strategie ben delineate nel Pums che concretizza questa visione strategica. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle connessioni con le frazioni, alla creazione di una rete ciclopedonale più diffusa e inserita nei network nazionali ed europei".

In campagna elettorale aveva parlato del rilancio della zona sud della città...

"Facevo riferimento in particolare all’area dell’aeroporto, ma le mie deleghe impongono una visione strategica generale e non solo dell’area sud. Posso ora, fare solo un ragionamento sul futuro dell’aeroporto che è quello di poter ospitare un’aviazione sostenibile ed innovativa. Uno degli obiettivi futuri dovrebbe essere quello di rendere energeticamente autonomo il volo con una rete di produzione di elettricità e idrogeno basata su pannelli solari e altre tecnologie innovative in fase di sviluppo. L’infrastruttura degli aeroporti minori diventa preziosissima e avere un aeroporto vicino alla città rende interessanti prospettive di crescita anche tecnologica".

Lei è un neofita della politica, ma ha una solida esperienza imprenditoriale. Pensa che questa esperienza nel settore privato possa essere utile anche nell’incarico pubblico?

"Lo spero, mi sono insediato da pochissimo e ci sono tantissimi temi da affrontare con urgenza. La squadra di governo è coesa, competenza ed efficienza del personale del Comune sono state le prime cose che ho potuto apprezzare. E sono le persone a fare la differenza".