Il nervo ottico, esperti a confronto

‘Affezioni del nervo ottico: sfide diagnostiche e approccio multidisciplinare’ è il titolo del convegno che si svolgerà oggi e domani a palazzo Tassoni Estense in via della Ghiara 36. Responsabile scientifico dell’evento Maura Pugliatti, professore ordinario di Neurologia del dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione dell’Università di Ferrara e direttrice dell’unità operativa di Neurologia universitaria dell’ospedale Sant’Anna. Al centro del simposio sarà il nervo ottico, una finestra sul sistema nervoso centrale che può essere coinvolto in affezioni di varia natura, come quelle infiammatorie, vascolare o tossico-carenziale.