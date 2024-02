Il nodo accoglienza: "Basta con le ingerenze dell’arcivescovo . Rispetti i pareri altrui"

Era iniziata con un duro attacco dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, presidente della fondazione Migrantes all’accordo – approvato nei giorni scorsi dal Senato – tra l’Italia e l’Albania legato all’accoglienza dei migranti. Altrettanto puntuta, nel contesto, era stata la replica del senatore di Fd’I, Alberto Balboni. "Perego dovrebbe pensare a chiarire se risponde al vero, come si afferma in un’inchiesta pubblicata da Panorama, che la fondazione Migrantes da lui presieduta ha veramente versato 20 mila euro alla Mare Jonio, associazione guidata da Casarini, l’estimatore di Toni Negri ed indagato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina". Dopo la replica della Cei, il ‘caso’ ora assume una dimensione più ‘cittadina’ con gli interventi dei consiglieri comunali Francesca Savini (capogruppo di Ferrara Nostra) e il collega del Partito Democratico, Davide Nanni.

"Monsignor Perego continua con le sue ingerenze – attacca la consigliera di maggioranza – . Definire le risorse destinate dal governo – 673 milioni di euro in dieci anni – ’soldi buttati via’ è molto grave. Sotto due punti di vista, di forma e di sostanza". Dal punto di vista sostanziale, "il vescovo attacca una decisione assunta legittimamente dal parlamento, esercitando di fatto un’ingerenza politicamente orientata". Sul piano formale "le parole sprezzanti adoperate da Perego sono gravi perché denunciano un atteggiamento ostile a decisioni assunte dallo Stato. Per cui, il mio richiamo è anche di natura formale: Perego abbia più rispetto delle opinioni altrui". Al momento non ci sono ancora state interlocuzioni in questo senso, ma la capogruppo di Ferrara Nostra non esclude "di portare la discussione su questi temi in Consiglio Comunale". "Magari nel frattempo – chiude Savini – sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza sulla vicenda che riguarderebbe la fondazione Migrantes e un possibile coinvolgimento dell’associazione di Casarini".

Del tutto opposta è la visione del consigliere di opposizione, Davide Nanni, secondo cui Balboni in questo caso "e il sindaco Fabbri in altri contesti" hanno bisogno "di cercarsi un nemico da attaccare con argomentazioni strumentali". D’altra parte, ragiona il dem, "il vescovo Perego esercita il suo ruolo, che si traduce anche nell’accoglienza delle persone migranti. Peraltro è un messaggio del Vangelo: è troppo facile rifarsi ai valori cristiani e cattolici solo quando ‘conviene’". In ordine all’accordo Italia-Albania, il giudizio di Nanni ricalca quello espresso da Perego. "Si tratta – dice il consigliere del Pd – di un accordo finalizzato solo a spostare il problema, ma senza risolverlo realmente. Senza contare che sarà un esborso di risorse pubbliche altissimo". Per cui, sul macro problema della migrazione "serve un approccio più ragionato, che parta da una profonda revisione della legge Bossi-Fini". L’obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare ad "aprire veri canali umanitari e canali legali di ingresso delle persone migranti" anche per "rispondere al fabbisogno di manodopera a più riprese chiesto dalle imprese anche nel nostro territorio. Le polemiche della destra contro il vescovo sono inutili".