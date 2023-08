Il nodo accoglienza Quasi 900 profughi, arrivi raddoppiati "Sistema sotto stress"

di Federico Malavasi

Arrivi più che raddoppiati rispetto all’anno scorso e un sistema di accoglienza sotto pressione ma ancora in grado di reggere l’urto. Sempre che le prossime settimane non riservino nuove sorprese sul fronte degli sbarchi. È il quadro della situazione migranti in provincia di Ferrara aggiornato a ieri mattina. Precisazione d’obbligo perché, vista la situazione sulle coste di Lampedusa e non solo, gli addetti ai lavori procedono con la massima cautela. A fornire i numeri dell’emergenza migratoria sul suolo estense è il prefetto Rinaldo Argentieri. Con una premessa non secondaria: "I dati rimangono condizionati agli sbarchi". Entrando nel dettaglio, attualmente nelle strutture del territorio sono ospitati meno di mille profughi. Per l’esattezza siamo a quota 890. All’inizio dell’anno i migranti ospitati erano 734, il che significa un incremento di 156 unità (il 21%).

In totale, dal primo gennaio 2023 al giorno di Ferragosto sono arrivati sul territorio ferrarese 513 migranti, contro i 179 del 2022. Per la maggior parte si tratta di persone provenienti dall’Africa centrale francofona (Guinea, Costa d’Avorio), dal Nord Africa e dal Bangladesh. Ovviamente i dati appena elencati vanno ‘bilanciati’ con i numeri di richiedenti asilo che sono usciti dal percorso di protezione o che hanno lasciato Ferrara. Al di là di tutto, si tratta di numeri ancora lontani dalla grande emergenza dell’estate del 2017 (quando tra giungo e luglio si superò quota 1.300), ma che comunque iniziano ad avvicinarsi pericolosamente alla soglia di guardia. Soprattutto se si pensa che il trend, come accennato, è raddoppiato rispetto all’anno scorso e addirittura triplicato rispetto al 2021.

A monitorare l’andamento del flusso migratorio sul nostro territorio è il prefetto Rinaldo Argentieri. "C’è una pressione sul sistema che si riverbera sui territori – afferma il rappresentante del governo a Ferrara –. C’è stata un’impennata, ma al momento stiamo reggendo". Tradotto, per ora non siamo in emergenza assoluta, ma non è detto che la situazione non possa mutare, anche repentinamente, a secondo dell’andamento degli sbarchi. Al di là delle previsioni, nelle quali al momento è rischioso avventurarsi, l’inquilino di palazzo Giulio d’Este ribadisce la strada da percorrere per affrontare la situazione, cioè quella dell’accoglienza diffusa. "Puntiamo a ospitare i migranti in appartamenti o piccole comunità che non impattino sul territorio – afferma –. Al momento tale modello sta funzionando, non ho notizie di situazioni critiche dal punto di vista dei rapporti con le comunità locali. Continueremo quindi su questa linea".

Nel frattempo, con un occhio a ciò che accade sulle coste di Lampedusa, si procede con i piedi di piombo, sperando di non tornare a numeri ingestibili come quelli di sei anni fa. "Il sistema – puntualizza Argentieri – cerca di espandersi e in buona parte ci riesce. C’è ancora una buona capacità di trovare nuovi spazi sulla base dei criteri che ci siamo dati, secondo cui l’accoglienza migliore è quella di cui non ci si accorge". E proprio in questa filosofia si inseriva l’appello lanciato qualche mese fa ai privati che volessero mettere a disposizione appartamenti sfitti per ospitare migranti secondo le procedure coordinate dalla prefettura. Il tutto sempre nell’ottica di non creare grossi centri, ma piccoli nuclei sparpagliati in tutta la provincia. "I numeri non sono stati eclatanti – conclude il prefetto –, ma una risposta si è vista. Ci sono stati messi a disposizione diversi appartamenti. Ovviamente la proposta rimane valida. Chi avesse una casa da dare in locazione può valutare, tramite la prefettura, di affidarla a una cooperativa che si occupa di accoglienza".