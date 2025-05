Il nodo infrastrutture. A13, Romea e ‘Super’, il punto sui progetti : "Nuovi stanziamenti"

Un anno dopo, di nuovo a Ferrara per illustrare lo stato di avanzamento degli interventi strategici previsti per la provincia, sottolineando l’impegno del Governo nella realizzazione di opere infrastrutturali fondamentali per il rilancio della competitività locale. Stiamo parlando del sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante, ospite ieri pomeriggio dell’iniziativa realizzata da Forza Italia in Camera di Commercio che lo ha visto protagonista di un confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria. "Un anno fa – così il rappresentante del governo – abbiamo raccolto un elenco di criticità dal territorio. Oggi rispondiamo con dati e fatti concreti: margini tecnici per l’allargamento a tre corsie dell’A13, un collegamento tra A22 e A13 tra Ferrara Sud e Reggiolo, con una previsione di spesa aumentata a 1,7 miliardi di euro". Poi, l’annuncio che riguarda in particolare la costa. "Per quanto riguarda la Romea, abbiamo sollecitato Anas e ottenuto risposte: sono state stanziate ingenti risorse per lavori di manutenzione in provincia. Nell’ambito del Pnrr stiamo investendo 350 milioni di euro in opere da realizzare entro giugno 2026. Sono previsti inoltre sei milioni di euro per la realizzazione di ciclovie turistiche e urbane".

"Temi all’attenzione del Governo – prosegue Ferrante – sono anche gli espropri e la viabilità: lo stato infrastrutturale incide fortemente sulla competitività, anche in sede europea. Quando l’Unione ha scelto di investire solo sull’adeguamento ferroviario, lasciando fuori quello stradale, è mancato il supporto del Pnrr. Ma ora, con il nuovo contratto Mit–Anas, stiamo inserendo novità importanti che riguardano anche la Ferrara–Mare e la Statale 16, fondamentali per il collegamento del territorio con il resto del Paese". Ad aprire i lavori è stato Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna e neo amministratore unico di Sipro, che ha ricordato l’importanza strategica della Zls per il territorio ferrarese e il ruolo centrale delle imprese nello sviluppo economico dell’area. Presenti all’incontro anche Rosaria Tassinari, deputata e coordinatore Regionale di Forza Italia Romagna, Matteo Fornasini, vice coordinatore Regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, Fabrizio Toselli, segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Levato segretario comunale e Lisa Duò sindaco di Mesola.

Sul versante associativo, oltre al coordinatore del Tavolo provinciale dell’imprenditoria, Federico Fugaroli, anche il presidente di Cna Davide Bellotti, il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli, il presidente di Confesercenti Nicola Scolamacchia, quello di Ascom, Marco Amelio e una folta rappresentanza anche delle associazioni agricole. "L’incontro – dicono i vertici di Forza Italia – ha rappresentato un momento di confronto costruttivo tra istituzioni, forze politiche e rappresentanze economiche locali, con l’obiettivo condiviso di valorizzare Ferrara come nodo strategico della logistica regionale e nazionale. Siamo una forza politica che fa della concretezza e del pragmatismo i propri punti cardine. Vogliamo sempre di più lavorare affinché le istituzioni di prossimità, il mondo produttivo e il governo centrale sappiano, in sinergia, dare le risposte che il territorio chiede, con l’obiettivo di implementare sempre di più i fattori di competitività. In questo senso, le infrastrutture sono imprescindibili".