Il nodo sponsorizzazioni: "Eventi coi soldi di Amsef. Fabbri faccia chiarezza"

Numeri, bilanci, movimenti di capitali. Un flusso di denaro – mezzo milione di euro –, proveniente dalle società del gruppo pubblico (le partecipate: in particolare da Amsef) che ha finanziato gli eventi che in questi anni hanno animato la città. È la capogruppo del Misto Anna Ferraresi a volerci vedere chiaro. Attraverso una dettagliatissima interrogazione, interpella direttamente il sindaco Alan Fabbri. L’obiettivo di Ferraresi è quello di capire dal primo cittadino se ritiene opportuno che "una società controllata dal Comune, la cui attività principale riguarda il settore dei servizi funebri, utilizzi considerevoli fondi pubblici (quasi 500mila euro) per sponsorizzare eventi musicali e manifestazioni di divertimento". La seconda richiesta riguarda il regolamento approvato dal Comune per autorizzare questo tipo di elargizioni, mentre la terza è finalizzata a capire se "tali progetti sponsorizzati hanno generato un effettivo ritorno economico per la città di Ferrara e la quantificazione di tali benefici". Ferraresi fa presente che "lo studio ‘La ricchezza dei comuni turistici – Ranking secondo la creazione di valore aggiunto’ stilato da Sociometrica, mette in evidenza come la città di Ferrara non abbia ottenuto risultati significativi nonostante gli investimenti in eventi, festival e campagne pubblicitarie da parte dell’amministrazione Fabbri. Inoltre, si segnala che nel primo semestre del 2023 si è registrato un calo del 10% nelle presenze turistiche rispetto al periodo pre-Covid". "Seppur vero che Amsef è un agenzia di onoranze funebri che da sempre si impegna per porre al centro le necessità di chi sta vivendo un momento personale difficile, il cui impegno è quello di accompagnare le persone, con delicatezza e garbo, in tutte le questioni organizzative e burocratiche legate a un evento luttuoso – si legge nel documento di Ferraresi – è anche vero che con altrettanta generosità Amsef, distribuisce ‘vitalità finanziaria’ a società e associazioni che si occupano di eventi, concerti, rassegne musicali, come il Summer Festival, il Winter Park, Monsterland, ‘Giardino per tutti’, solo per citarne alcune. È sorprendente osservare l’entità delle sponsorizzazioni elargite in soli in tre anni e mezzo: quasi mezzo milione di euro".

"È interessante notare – sottolinea la consigliera di opposizione – a quali società sono state erogate tali sovvenzioni e per quale progetto. Come sono distribuite tali generose sovvenzioni? Studio Borsetti, inaugurazione parco Marco Coletta, Winter Park, ‘Giardino per tutti’: totale 221mila euro. Music Event di K.K. & C e associazione Butterfly, Summer Festival: totale 159mila euro. Unconventional Events, Monsterland 2022: 25mila euro".