"Il nome Abbado fa tremare i polsi"

di Francesco Franchella

"La musica, soprattutto quella classica, deve scendere dal piedistallo degli intenditori, mettersi in gioco e agire per la società: la musica è una cura per l’anima, è una compagna di viaggio, consola chi soffre". È così che il giovane direttore d’orchestra, Giovanni Conti (26 anni), declina la sua idea di una musica che dona emozioni. ‘La musica dona emozioni’, rassegna di tre concerti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, a sostegno della Fondazione Ado di Ferrara – torna al Teatro Abbado per la sua seconda tappa, domani alle 20.30. Questa volta, la Cherubini, diretta da Conti, incontrerà la fisarmonica di Simone Zanchini.

Giovanni Conti, un giovane direttore d’orchestra che guida un’orchestra giovanile: un fatto importante.

"La Cherubini è stata fondata nel 2004 dal maestro Riccardo Muti e la sua attività si è fondata sulla collaborazione con lui nei primi anni. Poi l’orchestra ha iniziato a collaborare con il Ravenna Festival, con direttori di livello internazionale, ma anche con direttori più giovani provenienti dall’Accademy per direttori d’orchestra del maestro Muti, a cui ho partecipato nel 2020. Da allora il mio rapporto con questa magnifica orchestra di giovani under 30 è iniziato. L’ho anche diretta a Ravenna, per le Nozze di Figaro, e mi hanno ricontattato per questi concerti con Simone Zanchini e la sua fisarmonica. Il lavoro con loro è magnifico: sono giovani di talento, capacità e curiosità. Sono freschi di studio o, addirittura, ancora in fase di studio"

Sarà la sua prima volta sul podio del teatro Abbado?

"Sì e il fatto che il teatro si chiami Abbado fa tremare i polsi". Come avviene un incontro all’apparenza insolito tra fisarmonica, strumento popolare, e orchestra?

"La fisarmonica o il bandoneon, versione argentina della fisarmonica (i concerti che eseguiremo sono stati inizialmente pensati per bandoneon), fanno parte della cultura popolare. Tuttavia, negli ultimi anni, è stata ripresa da compositori contemporanei per la vastità della gamma dei suoi colori, dei registri che può ottenere, degli effetti e delle dinamiche: sono stato impressionato dalla gamma di dinamiche possibili per questo strumento. È uno strumento che può essere utilizzato in maniera molto virtuosistica e Zanchini è veramente un virtuoso di questo strumento. Pur rimanendo all’interno del brano, vengono ritagliate alcune parentesi di stampo popolare, come avviene nel secondo movimento del Concerto di Galliano. Per il resto, si offre all’ascolto come uno strumento agilissimo"

Che scaletta proporrete?

"Proponiamo due autori contemporanei e Astor Piazzolla. I contemporanei sono un compositore fisarmonicista francese, Richard Galliano, e un compositore italiano, Roberto De Marino, che per l’occasione ha scritto per Simone Zanchini un nuovo brano, Four Colors: a Ferrara ci sarà la prima assoluta di questo brano. Poi, avremo due piccoli brani di Piazzolla, estratti dalla Tango Suites, che sono Oblivion – uno dei più famosi, un lento – e poi Escualo. Zanchini ci ha raccontato che Piazzolla andava veramente a caccia di squali. Escualo nasce da questo: dalla paura, dalla tensione. Un aneddoto interessante".