’Il nome di Este’ di Pino Garavello

È un viaggio alla ricerca delle origini de “Il nome di Este” quello contenuto nel libro di Pino Garavello che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Dialogherà con l’autore Mirella Cavallari. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il libro racconta l’origine del ‘Nome’ di Este? Situata nelle propaggini meridionali dei Colli Euganei, Este, già importante località nella preistoria in quanto capoluogo dei Paleoveneti, fu centro degno di nota ai tempi di Roma, come testimoniano gli scavi archeologici.