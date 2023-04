"Il nome di papà nel luogo dove si divertono i bimbi"

CASUMARO

Dal 6 maggio a Casumaro, la palestra del campo sportivo sarà il luogo che ricorderà il compianto Tonino Govoni, figura storica della frazione e non solo. Scomparso a fine gennaio dello scorso anno a 76 anni dopo aver lottato per anni contro la malattia, era infatti lo storico presidente del Casumaro FC ma anche uno dei fondatori dell’azienda Govoni, che da Casumaro conquistò il mondo, realtà imprenditoriale nel settore delle materie plastiche e industrie alimentari, conosciuta nel mondo e dai grandi marchi e dove fu realizzata anche la prima galleria del vento per l ’auto, frequentata anche da importanti ciclisti. Riuscì a dare alla frazione una forte crescita economica sotto tutti i punti di vista, perfino quello turistico-gastronomico legato alla Festa della lumaca. L’idea dell’intitolazione della palestra è del figlio Matteo che ha voluto un luogo che rispecchiasse la figura del padre. "Col Casumaro Calcio fin da subito volevamo fare qualcosa per onorare la memoria di papà, dopo 53 anni di dirigenza di cui 25 di presidenza - dice il figlio Matteo - siccome il campo di calcio era già dedicato a un giovane e ci avevano detto che l’intitolazione di una via era un procedimento lungo, ho pensato alla palestra, luogo nel campo sportivo e dove peraltro viene fatta anche la sagra, vedendo passare migliaia di persone". Avuto il benestare dell’amministrazione comunale ci si appresta dunque a una giornata di festa ma ricca di significato.

"Abbiamo creato questo evento che vogliamo sia anche una festa di paese - prosegue Govoni - questo perché papà era conosciuto da tutti, non solo da Casumaro ma da tutto l’ambiente calcistico dilettantistico e tantissimi erano legati a lui. Un giorno di festa per ricordare la gioia che papà metteva in tutto ciò che faceva. Ho scelto la palestra come luogo per ricordarlo perché vogliamo sia frequentato dai bambini fino agli anziani, oltre al fatto che, realizzandovi anche due sagre con sempre 8000 persone, il suo nome sarà davvero ricordato nel tempo e da tutti". Ma si guarda anche al futuro. "Nell’occasione della cerimonia di intitolazione - prosegue - lanceremo anche diverse iniziative. Il nostro obiettivo è far crescere tutto il nostro centro sportivo e farlo vivere ancor di più da tutti, diventando un luogo di aggregazione non solol calcistica. Per questo motivo faremo il primo centro estivo, open day, rilanceremo le attività della palestra e siamo aperti a idee e proposte". Il pomeriggio inizierà alle 16 con l’amichevole nella categoria pulcini per poi proseguire alle 17 con la cerimonia di intitolazione della palestra alla presenza del sindaco Edoardo Accorsi e del vicesindaco Vito Salatiello.

Laura Guerra