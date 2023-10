Il nome, resta un rebus: "Più ampie convergenze"

Il Tavolo dell’alternativa (per ora) marcia unito. L’orizzonte della compattezza, però, è sempre più labile. La riunione dell’altra sera, infatti – al di là della nota congiunta – è servita a far emergere in maniera più nitida le sensibilità differenti fra i partner della coalizione.

Chi appoggerebbe la candidatura di Fabio Anselmo, non sembra essere disposto ad appoggiare Laura Calafà. E viceversa. "Stiamo discutendo per individuare in tempi rapidi un candidato – si legge nella nota – che possa valorizzare questa unità di intenti e sia in grado di tradurla in una nuova opportunità di sviluppo per l’intera città". Pare che, il Tavolo, abbia accolto l’appello che arriva dal mondo civico e dal gruppo ‘La Comune’ e che l’altra sera si sia stabilito di "aprire la discussione ad altri gruppi e associazioni che in queste settimane sono intervenuti nel dibattito sul futuro della città". Questa apertura sarebbe orientata a "verificare la possibilità della più ampia convergenza e per recepire suggerimenti allo schema di programma". La nota prosegue poi sintetizzando, in cinque punti, la "prospettiva di città diversa dal declino verso cui la stanno portando il sindaco Fabbri e la sa amministrazione". "Vogliamo un Comune che si prenda cura delle persone – si legge nella nota – in particolare di quelle piu` svantaggiate. Che lavori per ridurre le disparità e valorizzare le capacità di tutti, donne e giovani in particolare. Che si faccia carico delle difficoltà, non solo economiche, che stanno affrontando le famiglie ferraresi, soprattutto quelle con bambini, anziani, persone fragili". Un ente pubblico che si faccia carico "dei grandi mutamenti in corso e che sappia individuare, nel dialogo con i cittadini, modi per prevenire danni e adattare la città alle nuove necessità". Che faccia la sua parte "per affrontare il degrado ambientale, le conseguenze dei cambiamenti climatici e delle crisi energetiche". L’opposizione vorrebbe un’amministrazione "che sia presente nelle sedi dove si programmano i servizi sanitari per difendere il diritto alla salute dei cittadini. Che intervenga sulla mobilità e sullo sviluppo urbanistico". A questo si lega la "valorizzazione della presenza dell’Università" riportando "la cultura ai livelli che facevano da motore per l’economia locale". Centrale il tema dell’ascolto. "Vogliamo un Comune che ascolti le esigenze delle imprese e dei lavoratori – prosegue il documento – che promuova un’economia equilibrata, offrendo più opportunità di lavoro stabile, in particolare alle donne e ai giovani".

Federico di Bisceglie