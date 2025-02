"Il nostro carro esalterà il potere delle donne"

Con “Le custodi dell’umanità” i Ragazzi del Guercino cercano la riconferma della vittoria del 2024. La cercano inventandosi quest’anno delle novità dettate dalla fantasia e dalla originalità. "Esaltiamo il potere delle donne, attuale, sentito e che ci sta anche a cuore – spiega Alessandro Govoni – ispirati dalla mitologia norrena abbiamo 4 valchirie che prendono caratteristiche e valori degli animali che cavalcano: un orso simbolo della potenza, un cervo come saggezza e rinnovamento della vita, il lupo per la lealtà e il serpente che ristabilisce l’equilibrio. E il mondo dal quale spunterà una sorpresa".

Dei veri e propri artisti i ’Ragazzi del Guercino’, che fanno dell’artiginalità delle loro creazioni un valore aggiunto: "La manifattura delle maschere che le rende molto più vere – prosegue - Abbiamo usato una particolare tecnica per ricreare il pelo degli animali tanto da sembrare vero. Un foglio per ogni pelo. Per ogni maschera penso ci sia mezzo milione di fogli e abbiamo dovuto svaligiare anche Il Resto del Carlino per riuscire ad avere abbastanza carta e quella migliore. Per fortuna che i giornali esistono ancora altrimenti non sapremmo come fare i carri".

Sono gli stessi ’Ragazzi del Guercino’ a elencare i punti di forza della loro creazione. "E’ un carro enorme, con espressioni vere e impegnativo – dice – poi c’è l’allegria che ci contraddistingue e le nostre donne. Il carro è un omaggio anche a loro che lavorano a coreografia, costumi e costruiscono anche le maschere. Sono fondamentali. Senza di loro non riusciremmo a fare ciò che facciamo ora".

La sfida che si propongono i Ragazzi del Guercino non sarà facile da vincere. "Riuscire a migliorarci ancora – conclude – siamo i più titolati con 16 vittorie all’attivo".

l.g.