"Il nostro centro di assistenza e urgenza non copre l’intera settimana"

Tutti contenti a Portomaggiore per l’apertura del CAU (Centro Assistenza Urgenza), all’interno della Casa della Salute, un servizio che risponde a un’esigenza sentita: la gestione dei pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi. Secondo i consiglieri comunali del Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna (nella foto) e Alex Baricordi, però non è tutto oro quello che luccica: "Esprimiamo alcune perplessità in merito alle modalità di attivazione di questo importante servizio – sostengono - Da quanto si è potuto apprendere il CAU di Portomaggiore risulta aperto dal lunedì al sabato per sole 6 ore, dalle 8 alle 14, oltre a essere sprovvisto delle cure pediatriche. Tale situazione risulta quantomeno anomala rispetto agli altri CAU attivi sul territorio ferrarese. Infatti Ferrara, Comacchio e Copparo dispongono di CAU a servizi completi e aperti 7 giorni su 7, per 12 ore giornaliere. Se poi guardiamo appena fuori provincia, ad esempio Budrio e Cervia, rileviamo che i CAU sono attivi addirittura 24 ore al giorno per tutta la settimana". Di qui una serie di considerazioni: "Ci chiediamo i motivi di questa disparità di trattamento, in particolare in un territorio già impoverito negli anni di servizi sanitari-assistenziali e con una dotazione carente di medici, basti pensare ai quattro pensionamenti di medici di famiglia nei prossimi mesi. Pertanto un servizio fondamentale come il CAU dovrebbe essere immediatamente potenziato e dotato di tutti i servizi necessari senza perdere ulteriore tempo". Protesta che proseguirà anche nei canali istituzionali: "Abbiamo già depositato una interpellanza in Consiglio affinché venga data rassicurazione ai cittadini, con l’auspicio di un intervento chiarificatore che garantisca la piena operatività del CAU".

f.v.