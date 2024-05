"Il nostro fieno per salvare le stalle siciliane"

Da Portomaggiore alla Sicilia per salvare dalla fame le stalle e gli ovili siciliani, in ginocchio per il maltempo e la siccità. Un viaggio lungo la penisola con un dono importante: un milione e mezzo di chili di fieno, con pellet di erba medica, per cercare di salvare dalla fame gli animali affamati. E’ l’iniziativa di solidarietà lanciata dagli agricoltori della Coldiretti assieme a Consorzi Agrari d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione italiana allevatori e Fedama - Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza, per sostenere gli allevatori siciliani colpiti da una siccità senza precedenti in un’Italia sempre più spaccata in due dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il carico è partito dalla cittadina portuense e raggiungerà all’inizio della prossima settimana le aziende isolane nelle province di Enna, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, dove si contano i danni maggiori negli allevamenti. Tra i protagonisti di questa bella iniziativa di solidarietà il nuovo segretario di zona Portomaggiore-Argenta di Coldiretti, Alessandro Vacchi. L’erba medica in pellet viene ottenuta tramite una lavorazione di natura esclusivamente meccanica, con la disidratazione dell’erba medica, un’operazione che consente di conservare i principi nutritivi dei quali abbonda: proteine, vitamine, antiossidanti, fibre e altri ancora. Il formato in pellet prolunga il periodo di conservazione del foraggio e ne facilita anche la movimentazione e lo stoccaggio, mentre il calore generato durante la lavorazione meccanica dell’erba medica abbatte eventuali amidi e rende il prodotto adatto più digeribile. Inoltre, l’appetibilità del foraggio aumenta mentre il tempo e il consumo di energia per la prensione del cibo diminuiscono. Il pellet per l’alimentazione animale è una produzione che ha nell’Erba del Persico di Portomaggiore tra i maggiori produttori a livello nazionale, il 70% del quale è esportato. Dopo le richieste avanzate da Coldiretti, il Governo ha decretato lo stato di emergenza ma la situazione è sempre più grave per l’assenza di pioggia. Drammatica la condizione degli allevamenti, dove decine di migliaia di mucche e pecore rischiano di morire di fame e di sete, con mangiatoie e abbeveratoi vuoti, ma danni si segnalano anche sulle colture a partire dal grano, con cali in alcune zone che arrivano al 70% del raccolto. Al nord campi sott’acqua, il Sud brucia. Ci sono territori che ormai convivono con una strutturale mancanza d’acqua: la siccità insiste infatti su alcune zone d’Italia dal 2021 per la coesistenza di tre fattori che la alimentano, ma l’emergenza siciliana è anticipata rispetto al periodo estivo. Già a maggio a Caltanissetta molti bacini sono in sofferenza.

Franco Vanini