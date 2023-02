"Il nostro impegno per i territori. A partire dal mondo della scuola"

"Ogni giorno Conad si impegna ad essere parte attiva delle esigenze dei territori, a partire dalla scuola, promuovendo iniziative che nascono dall’attento ascolto e che rispondono alle esigenze della comunità – afferma Adamo Ascari, amministratore delegato Conad Nord Ovest –. Dall’impegno assunto nei confronti della sostenibilità passa necessariamente l’attenzione ai giovani, alla scuola e alla loro formazione, attraverso la promozione attiva di cultura ed istruzione con numerosi progetti di qualità. Obiettivi che perseguiamo stimolando sinergie, percorsi e collaborazioni con partner seri ed autorevoli che condividono i nostri stessi valori, come il Gruppo QN, che ringraziamo per aver rinnovato la fiducia nella nostra insegna anche per questa edizione del Campionato di Giornalismo. Un’iniziativa che rappresenta un valore aggiunto per le nostre comunità, dando l’opportunità agli studenti di misurarsi con l’informazione, incoraggiandoli ad osservare il mondo che li circonda, innescando curiosità e contribuendo a formare coscienza critica verso il pluralismo delle fonti, un radicato senso civico e la partecipazione alla vita democratica. In questa nuova edizione abbiamo deciso di stimolare una riflessione tra gli studenti sull’importanza di adottare scelte alimentari e di consumo responsabili, consapevoli e rispettose dell’ambiente sensibilizzandoli sul concetto di “Spesa Sostenibile”. Un obiettivo importante legato all’Educazione Alimentare, un tema che sarà anche al centro di una delle prossime tappe del progetto scuola Unisona, promosso dalla nostra Cooperativa insieme alla Fondazione Conad ETS. Si tratta di un programma nazionale che coinvolge gli studenti di tutta Italia in incontri interattivi all’interno di sale cinema, in diretta live streaming, con i protagonisti dell’impegno scientifico, sociale, economico, ambientale e civico del nostro Paese. Le persone e i giovani sono al centro di ogni nostra scelta e la scuola è il territorio in cui le generazioni si incontrano ogni giorno, il tempo della crescita dei cittadini di domani. Negli anni sono tantissime le iniziative promosse da Conad a sostegno delle istituzioni scolastiche. I nostri migliori auguri a tutti gli studenti e agli insegnanti per questa nuova edizione del Campionato di Giornalismo".

Anche i soci Conad Nord Ovest a sostegno del Campionato di Giornalismo. "È per noi motivo di grande orgoglio sostenere anche quest’anno un’iniziativa di grande valore che si pone l’ambizioso obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo dell’informazione, incentivando la partecipazione attiva degli studenti attraverso numerosi spunti di riflessione su tematiche di attualità – affermano i Soci Conad Nord Ovest di Ferrara –. Quest’iniziativa ci permette di tenere fede all’impegno che Conad si assume con il progetto “Sosteniamo il Futuro”, con cui promuove e porta avanti i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso un futuro migliore".