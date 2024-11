"Il nostro impegno per salvare i pesci. Ogni anno almeno 40 quintali"

Non si fermano neppure quando il fango arriva quasi alla cintura, immersi nel fondo dei canali con poca acqua, dove il pesce rimane intrappolato e rischia di morire e, con reti o con le mani, lo recuperano, per poi porlo in un ossigenatore e liberarlo in fiumi dove c’è tanta acqua. Sono i volontari, del gruppo sportivo dilettantistico "Obiettivo Pesca", che vede alla presidenza Paolo Ballerini, creato a Mezzogoro, di Codigoro, per l’innata passione della pesca e della salvaguardia della fauna ittica. Dopo 40 anni dalla nascita ancora tanta voglia di salvare pesci da parte della quindicina di volontari che, gratuitamente, ma gratificati dall’aver aiutato la fauna ittica nei canali irrigatori, del basso ferrarese. Tanti gli interventi di recupero effettuati in circa sessanta giorni.

"Il periodo di maggiore criticità – spiega il presidente Ballerini – è dalla metà di ottobre a metà dicembre, ma al bisogno ci muoviamo anche a gennaio e febbraio con i nostri interventi ed ogni anno sono circa 50 quintali di pesce che recuperiamo. Sono molto contento che un ragazzino di otto anni si sia aggregato al gruppo spinto dal piacere di aiutare la fauna ittica. Ci muoviamo sempre in sicurezza, ma al bisogno recuperiamo anche i pesci sotto le tubature, nei sottoponti, il fango non ci spaventa e devo dire grazie al meraviglioso gruppo che si è coagulato per la tutela e la salvezza del pesce, che mi onoro di presiedere".

Nel periodo autunnale, la maggior parte dei canali di bonifica, proprio per evitare che a causa di eventi climatici violenti ed intensi esondino, vengono messi quasi in secca e la fauna ittica senza i volontari sarebbe destinata a morte certa. I soci di Obiettivo Pesca, con vestiti di gomma o stivali lunghi, entrano nei canali con poca acqua e salvano tantissimo pesce. "Ogni anno – prosegue Ballerini – sono almeno una quarantina di quintali di pesce che salviamo da morte certa, ultimamente presso un canale vicino a Pomposa ne abbiamo salvato un centinaio di chili, ma siamo già pronti al prossimo salvataggio". cla. casta.