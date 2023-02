"E’ passato un anno da quando, in piena pandemia, Assoarma, di concerto con il Comune di Ferrara, inaugurò il monumento ai Martiri delle Foibe, collocato nel pieno centro della città, nel parco limitrofo alle scuole Poledrelli. Un simbolo che ricorda una tragedia nei confronti di italiani, a guerra finita. Una tragedia dimenticata: soltanto nel 2004, con la legge 92, l’Italia ha istituito il Giorno del Ricordo, giornata di commemorazione civile, fissata il 10 febbraio, dedica a una delle più drammatiche vicende italiane del secondo dopoguerra: il dramma delle Foibe sul confine orientale e l’esodo Giuliano-Dalmata-Fiumano. È una pagina di storia ignorata dai più, cancellata dalla memoria collettiva, esclusa dalle cerimonie ufficiali per decenni quasi a voler nascondere una tragedia per motivazioni ideologiche. Soprattutto ci si è dimenticati delle migliaia di persone uccise dai partigiani nazionalisti di Tito nelle foibe, colpevoli di essere italiani o di essere stati dei servitori dello Stato italiano. Le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale hanno evitato di aprire discussioni e verifiche su quello che è accaduto. Ma il ricordo è rimasto vivo in coloro che quella vicenda l’hanno vissuta in prima persona, perdendo i propri cari, smarrendo la propria dignità e la propria identità di cittadini italiani. Una giornata da non contrapporre al Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dell’Olocausto, della Shoah. Ma che vuole evidenziare che, tra i crimini del secondo conflitto mondiale, c’è anche la strage degli italiani d’Istria. Proprio attraverso il ricordo di queste drammatiche vicende, noi ferraresi abbiamo un simbolo, un monumento dedicato a questa tragedia, lasciata nell’indifferenza di tanti. Il monolito è collocato lì. Nel centro della nostra città".

*Raffaele Ghelfi, presidente del consiglio periferico di Assoarma