"Il nostro Paese sempre escluso da progetti e contributi"

"Favoleggiano di voler aiutare la crescita economica del territorio, convocando tavoli e organizzando incontri, poi arrivano contributi per progetti a favore di 28 Comuni della nostra provincia, in riferimento alla Zona logistica semplificata, tra cui Argenta, Bondeno, Codigoro Ostellato e Ferrara, e come sempre accade Portomaggiore rimane esclusa", è il duro attacco l’amministrazione portuense del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. E aggiunge: "Che fine ha fatto il lavoro e tutte le battaglie finalizzate per fare inserire a suo tempo il nostro Comune nell’Obiettivo 5b e nel Programma d’area Basso Ferrarese? Dopo venti anni di questa amministrazione di centrosinistra tutto si è perso".

E ancora Badolato sottolinea l’anomala e strana mancanza di appoggi a livello regionale: "E dire che da anni abbiamo una ex presidente di Provincia, una consigliere regionale e un ex sindaco, tutti di Portomaggiore, nel maggior partito che governa in Regione, non portiamo a casa nulla".

E conclude: "Per Portomaggiore si ripete la solita storia –conclude Badolato – così come il vecchio Pci svendette l’ospedale, oggi il nuovo Pd dimentica e svende il nostro territorio. Speriamo che gli elettori portuensi se ne ricordino quando saranno chiamati ad esprimersi per il rinnovo della Regione o del Parlamento e i referenti locali chiederanno il loro voto".

f.v.