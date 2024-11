"Il nostro Raffaello", il convegno su Garofalo si terrà oggi ai Diamanti

Alla Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, oggi alle 17, avrà luogo il terzo appuntamento del ciclo di conferenze a corredo della mostra ’Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’, che rimarrà aperta fino al 16 febbraio. L’incontro, dal titolo ’Garofalo. Oltre il mito del Raffaello di Ferrara’, sarà tenuto da Michele Danieli, curatore della rassegna assieme a Vittorio Sgarbi. Benvenuto Tisi detto Garofalo è uno dei protagonisti dell’esposizione. Nel corso della sua lunga carriera, Garofalo è il principale interprete e divulgatore ferrarese dello stile di Raffaello, di cui comprende perfettamente la portata e di cui segue lo svolgimento con diligenza. Le sue pale d’altare, dalla maniera pacata ed elegante, popolano le chiese cittadine, mentre i preziosi dipinti da cavalletto sono presenti in gran numero nelle collezioni private.

La conferenza sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del pittore e apprezzare i suoi dipinti, ora esposti a Palazzo dei Diamanti. Il calendario degli incontri continuerà giovedì 28 con Marialucia Menegatti, storica dell’arte e presidente dell’Associazione Ferrariae Decus, che terrà la conferenza ’L’enigma Dosso’. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 5 dicembre con Roberto Cara e il 12 dicembre con David Lucidi. L’entrata è libera fino ad esaurimento posti. Inoltre, questo sabato alle 17.30, è in programma il terzo appuntamento dedicato alle famiglie. L’attività ’"Loco et tempore" - L’Isola del Belvedere’, a cura di ’Senza titolo’ e Silvia Meneghini, è un’avventura coinvolgente pensata per i giovani visitatori della mostra.