Il nostro territorio fragile Convegno sulle sfide dei cambiamenti climatici

‘Un territorio vulnerabile’. È il titolo del convegno organizzato per oggi alle 10 a palazzo Naselli Crispi (via Borgo dei Leoni 28) nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile di Asvis, Associazione italiana per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Tanti gli ospiti che si alterneranno al tavolo, trattando tematiche quali il cambiamento climatico, le criticità del territorio ferrarese e le sfide future tra siccità, alluvioni e meteo impazzito. Ad aprire l’incontro saranno Gaetano Sateriale, coordinatore di Emilia Romagna Sostenibile 2030 e Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica. Segue l’intervento di Mauro Monti, direttore del Consorzio. Alla tavola rotonda, oltre a Calderoni, prenderanno parte Carlo Cacciamani, direttore Agenzia Italia Meteo, Giuseppe Castaldelli, docente di Unife, Monica Guida, responsabile settore Difesa del territorio della Regione, Marianna Ferrigno di Crea e Pierluigi Stefanini, presidente nazionale di Asvis. Le conclusioni sono affidate ad Alessandro Bratti, segretario generale Autorità di bacino del fiume Po.