’Il notaio risponde’. A tu per tu con i cittadini

Torna, a Ferrara, l’appuntamento mensile con Il notaio risponde, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza composto da Notai del distretto e tecnici del Comune, concepito per incentivare il dialogo e la vicinanza tra comunità e istituzioni, fornendo risposte chiare ai cittadini, in tutte le questioni di natura tecnica e giuridica più complesse.

Il secondo appuntamento del 2024 sarà oggi dalle 15 alle 18 nelle sale del Comune di Ferrara (al civico 21 di piazza del Municipio).

Il servizio – promosso dal Consiglio notarile insieme al Comune – si tiene l’ultimo giovedì di ogni mese, con ogni colloquio singolo di durata non superiore a 30 minuti, per un massimo di 12 appuntamenti fissati per ogni giornata.

La prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi telefonicamente chiamando la sede del Consiglio notarile, al numero 0532.200196.

Al momento della prenotazione, dopo aver specificato l’argomento sul quale si intende ricevere delucidazioni, la segreteria del Consiglio notarile fornirà ulteriori informazioni relative all’orario, al luogo e alla documentazione necessaria.

Protagonisti del nuovo incontro dello sportello in programma oggi saranno i notai Francesco Leoni e Alessandro Mistri.