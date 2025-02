Il notaio risponde, torna lo sportello

Torna anche a febbraio l’appuntamento mensile con ‘Il notaio risponde’, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza composto da notai del distretto e tecnici del Comune, concepito per incentivare il dialogo e la vicinanza tra comunità e istituzioni, fornendo risposte chiare ai cittadini, in tutte le questioni di natura tecnica e giuridica più complesse. Il secondo appuntamento del 2025 sarà quello di domani, dalle 15 alle 18 nelle sale del Comune (al civico 21 di piazza del Municipio).

Il servizio – promosso dal Consiglio Notarile insieme al Comune – si tiene l’ultimo giovedì di ogni mese, con ogni colloquio singolo di durata non superiore a 30 minuti, per un massimo di 12 appuntamenti fissati per ogni giornata.

La prenotazione è obbligatoria.