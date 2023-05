Il ’nucleare buono’ Il fisico Luca Romano: "Le paure? Infondate Ma la politica frena"

Gli esiti del referendum sull’energia nucleare hanno dato esiti chiari, in passato, bocciando la prospettiva di avere in Italia centrali che potessero ricavare energia dall’uranio. Ma, siamo sicuri che adesso il verdetto sarebbe il medesimo. "Senz’altro no. Almeno il 50% della popolazione, attualmente, si dice favorevole all’energia atomica e non avrebbe problemi ad avere, nella propria regione di provenienza, una centrale".

Ne è certo Luca Romano, fisico ed esperto di questi temi (che peraltro l’anno scorso ha dato alle stampe ‘L’avvocato dell’atomo. In difesa dell’energia nucleare, edito da Fazi) che domani mattina a partire dalle 9.30 sarà ospite dell’evento organizzato da Azione (a cui prenderanno parte anche il medico Luciano Feggi, il coordinatore provinciale del partito, Alberto Bova e il capo della redazione de il Resto del Carlino, Cristiano Bendin) all’hotel Carlton. Nella sua conversazione col Carlino, Romano anticipa alcuni temi salienti che verranno trattati nel corso della mattinata.

Romano, il dibattito sul nucleare è ultra trentennale. I più critici sostengono che non esista il ‘nucleare pulito’ e da qui nascono diversi timori specie relativi all’impatto ambientale. Come rispondere a queste preoccupazioni?

"Il nucleare pulito non solo esiste, ma esiste da sempre. Le esternalità di questa energia sono molto meno impattanti rispetto a quelle prodotte da altre fonti energetiche attualmente in uso. Non solo, le scorie hanno una portata davvero limitata e, nell’ambito della produzione energetica, non si sono mai verificati danni per ambiente e persone. Per cui si tratta di paure sostanzialmente infondate".

Lei sostiene che la percezione degli italiani sul nucleare sia cambiata. Perché?

"Perché in linea di massima la sensibilità si è modificata nel corso del tempo, tanto più che i referendum sono stati fatti a seguito degli unici dui incidenti gravi legati a danni nelle centrali nucleari. Ma, di base, le persone sono più avanti rispetto alla politica".

Cosa frena la politica a intraprendere questa strada?

"Nel centrodestra ci sono state aperture verso il cosiddetto nucleare di ultima generazione, sebbene l’agenda energetica del governo Meloni sia ancora profondamente ancorata alle logiche dettate da Eni. Per cui mi pare più che altro un’apertura generica. A sinistra, invece, prevale ancora una logica pregiudiziale figlia di vecchi schemi che porta a un’avversione. Azione, invece, mi sembra un partito che sta portando avanti in maniera seria un programma di iniziative concrete su questo tema".

Scendendo a questioni più pratiche: ci sarebbe una riduzione delle bollette se l’Italia svoltasse verso l’energia nucleare?

"Ci sarebbe una drastica riduzione in una prospettiva di almeno dieci anni. Il punto, però, è che il nucleare a differenza dell’energia prodotta anche dalle fonti rinnovabili ha un valore intrinseco altissimo, anche perché a centrale avviata la produzione sarebbe continua. Insomma, dal nucleare – una volta ammortizzate le spese iniziali per la realizzazione delle centrali – c’è solo da trarne beneficio".

Federico Di Bisceglie