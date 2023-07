Il nudo nelle foto in mostra a Stellata

"Chi osserva non si ferma all’immagine ma va oltre. Si tratta di fotografie che nascono da quindici anni di studio non tanto sul corpo quanto sulla persona. Ognuno ha un proprio modo di essere nudo. Ci sono anche immagini di persone vestite che sono più nude di altre". Gianluca Galletti, fotografo, appassionato di teatro, artista, di Finale Emilia, espone al piano superiore del Museo Archeologico alla Casa dell’Ariosto di Stellata di Bondeno. L’inaugurazione è domani alle 18. La personale muove sui passi del tema ‘Chi ha paura del nudo?’. "Stellata è magica – sottolinea Galletti - e forse la sua magia nasce dalla forza dell’acqua che scorre. Sono molto contento che questa mostra sia fatta qui. E’ importante, anche perché non sono mai riuscito a farla. Ci sono foto scartate da concorsi fotografici o da altre mostre, perché probabilmente c’è un nudo maschile che ancora dà fastidio". La fotografia di Galletti è un itinerario in bianco e nero che esplora le sfaccettature della figura umana, intesa come corpo ed anima, una relazione tra aspetto esteriore ed interiore esplicitata dal corpo, preso nella sua nudità parziale o totale, senza finti pudori o inutili scandali. "E’ la dinamica, la naturalità di vivere un momento in cui ci si mette a nudo che a me interessa – spiega - . La parte più importante poi, è legare la fotografia al teatro, i miei amori, come quando si racconta un personaggio in un segmento di vita che si fa icona, sceneggiatura. Se stai bene con questa immagine non avrai problemi a fa rla diventare un opera d’arte".

cl.f.