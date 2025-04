"Il numero di atti discriminatori è sempre più alto"

Secondo la raccolta di dati fatta in classe, il numero di atti discriminatori – ovvero azioni non corrette nei confronti di altre persone con un’etnia diversa dalla propria – è altissimo. Se si continua così, in futuro questo potrà essere un problema che andrà solo a peggiorare. Infatti, a queste discriminazioni sono legati anche fatti di cronaca. Ad esempio, durante la notte di Capodanno a dei ragazzi è stato vietato l’ingresso in un locale per il colore della propria pelle. Secondo noi al giorno d’oggi, vedere ancora queste situazioni è inconcepibile, ma se si vuole creare una società unita, continuando così non sarà possibile. Un fenomeno che fortunatamente è in miglioramento è l’accoglienza. Infatti, quando si arriva in Italia si viene accolti in strutture provvisorie, nelle quali si ricevono cure mediche e protezione internazionale; cioè i volontari e le strutture si assicurano di tutelare i diritti dei profughi che scappano a causa delle guerre.

Per ricordare tutte le vittime di queste discriminazioni è entrata in vigore, dopo il massacro di Sharpeville del 1960, la giornata contro il razzismo, che viene celebrata il 21 marzo.

Elena Brina, Gemma Bolognesi, Davide Bertuzzi, Matteo Cervellati, Enea Bignami, Erika Flenda