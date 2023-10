Il nuovo allevamento bocciato in Consiglio

Debacle della maggioranza sull’allevamento dei maiali. Non succedeva da anni. Giovedì sera, i consiglieri della maggioranza, sia civici che dei partiti di centro destra che sostengono il sindaco e la giunta di Bondeno, si sono astenuti al punto all’ordine del giorno che richiedeva il voto di "Assenso alla variazione urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale – si legge nell’ordine del giorno – per l’approvazione del progetto di ampliamento dell’insediamento zootecnico esistente a Zerbinate in via Argine Vela". Pd e lista civica ‘Bondeno in testa’ hanno espresso voto contrario. Favorevole è stato solo l’ex sindaco Davide Verri. La conseguenza è stata che la delibera "non è stata approvata".

Sull’insediamento suino è evidente che la maggioranza, per la prima volta da decenni, si sia sgretolata. Si vedranno in seguito gli sviluppi. Intanto le dichiarazioni in consiglio: "Negli ultimi mesi il progetto presentato dalla Società Agricola Biopig Italia – ha premesso Michele Zambelli della lista ‘Civica per Saletti-Vincenzi’ – ha ottenuto diversi pareri favorevoli da parti degli enti preposti alla valutazione. Per quanto di competenza del Consiglio, invece – ha sottolineato - è indispensabile un pronunciamento sulla variante urbanistica al Prg, necessaria in quanto l’ampliamento dell’insediamento zootecnico andrebbe a superare l’indice stabilito in 40 quintali di peso vivo per ettaro". Da qui la scelta per l’astensione: "Valutato con attenzione tutto questo – ha detto Zambelli – la nostra posizione risulta essere quella di non voler al momento apportare variazioni al Prg, in quanto il Comune è già al lavoro nella predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) a cui dovranno essere demandate tutte le valutazioni del caso". L’affondo è arrivato dal Pd che h sostenuto la propria posizione contraria "La deroga era quella di più che raddoppiare il numero di maiali consentiti su quell’area dal piano regolatore – ha premesso Tommaso Corradi –.E per noi non è corretta. Se c’è una regola deve essere rispettata da tutti ed è stata fatta perché c’è la necessità, dal punto di vista ambientale, di restare nei limiti. L’azienda ha già un allevamento di oltre 20 mila maiali a Scortichino e abbiamo visto quanto sia stato forte l’impatto". Per quanto riguarda l’impianto zootecnico di Zerbinate la stima si aggirerebbe su oltre 11 mila maiali. "L’impianto non prevede benefici sul territorio né per assunzioni, con solo due persone – ha aggiunto Corradi – né per gli agricoltori locali che non sono stati inseriti in un progetto di filiera". Corradi contesta poi i metodi: "Si è arrivati in sordina a questo punto all’ordine del giorno – spiega – che era già stato tolto dal Consiglio a luglio e senza che nemmeno si votasse il ritiro. Inoltre, il Comune di Sermide e Felonca ha inviato una nota al sindaco e ai consiglieri contestando questo allevamento che si trova sul confine, con rilievi politici e un parere negativo. Lettera che non ci è stata inoltrata come avrebbe dovuto, ma di cui siamo venuti a conoscenza". Il Pd ne è certo: "Questo tipo di allevamento – conclude Corradi – è incoerente con le politiche ambientali e turistiche del territorio".

Claudia Fortini