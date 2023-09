Il nuovo brand tra storia e futuro: "Berco alla conquista dei mercati"

Unisce storia e ambizioni per il futuro, il rinnovato brand di Berco. Un nuovo design per il logo dell’azienda, che combina elementi del passato ed elementi moderni, quello che è stato recentemente presentato ai dipendenti e ai propri dealer provenienti da sessanta Paesi diversi. Come riferito dal Ceo di Berco Piero Bruno, che assieme al Ceo della Business Unit Forged Technologies Patrick Buchmann, al Coo Berco Matteo Cestari e al Cfo Berco Luca Finessi ha posato per una foto dinanzi al nuovo marchio, "La riprogettazione e la modernizzazione del marchio sono in linea con la trasformazione che l’azienda ha subito negli ultimi anni. Lo sviluppo del posizionamento del brand ha portato alla definizione di tre valori fondamentali legati alla storia di Berco, ma anche al suo futuro: eccellenza, fiducia e agilità. L’eccellenza nei processi e nei prodotti consente a Berco di offrire prodotti di qualità e prestazione superiori, ed è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. La fiducia è ciò che ha reso Berco (che vanta una storia di oltre 100 anni) ciò che è oggi: la fiducia dei clienti nei prodotti e nelle persone di Berco è la forza trainante della ricerca della perfezione e dell’innovazione". Poi, l’agilità, fondamentale soprattutto in un contesto in continua evoluzione come quello attuale, che richiede capacità di adattamento ai cambiamenti. Pur rimanendo parte integrante di Thyssenkrupp Forged Technologies, Berco rafforza la sua posizione di marchio indipendente con un nuovo logo su cui campeggia la lince (animale presente in tutto il mondo e con grande capacità di adattamento) e la scritta Berco con caratteri minuscoli, tutti uguali, per richiamare l’unità di intenti nel continuare nel miglioramento.

Valerio Franzoni