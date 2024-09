Il nuovo cinema si svela. Notorious, si parte. Una struttura ‘sostenibile’ e film la domenica mattina

Si alza il sipario sulla nuova multisala ‘Notorious cinemas’, tra sostenibilità e proiezioni anche la domenica mattina. L’appuntamento per l’apertura al pubblico è nel pomeriggio di oggi a partire dalle 16.45. Quella di Ferrara è la sesta multisala targata Notorious. Mesi di lavori e di completa ristrutturazione interna, con alcune novità, tra cui un’area per i piccoli adibita a feste e compleanni. Una struttura che è stata presentata ieri in anteprima, alla presenza di Andrea Stratta e Guglielmo Marchetti, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Notorious Pictures. Alcuni numeri della rinnovata multisala: 1.655 posti a sedere in ecopelle (diminuiti rispetto alla precedente gestione, questo per garantire maggior confort), confermate le dieci sale, tra queste tre da 200 posti e due da 300. Un investimento complessivo di oltre due milioni di euro. "Una ristrutturazione interna totale – spiega Stratta – che ha interessato pavimentazione, pareti, poltrone e bagni. È stata creata una nuova zona relax per gli spettatori, un’ambiente elegante e moderno. Scompaiono i manifesti cartacei: la struttura è stata dotata di più monitor che riportano le anticipazioni dei film in uscita e in programma. È stato ripristinato anche il botteghino per fare i biglietti direttamente sul posto".

I dipendenti saranno in tutto venti, tutti del Ferrarese (‘assorbito’ tutto il personale della precedente gestione). "Abbiamo fin da subito dato continuità ai dipendenti – precisa Stratta –, che già lavoravano in questa multisala". Tra le curiosità e novità l’apertura alla domenica mattina per tutto l’anno, una possibilità in più di scelta per i clienti. La prima promozione della nuova gestione del multisala ‘Notorious Cinemas’ sarà quella di un prezzo unico a 5 euro a partire da oggi fino a mercoledì 11 settembre: "Si tratta di una sorta di ‘benvenuto’ – prosegue Stratta – che vogliamo offrire agli spettatori. L’obbiettivo è quello di arrivare a 250mila presenze nell’arco di dodici mesi. Abbiamo in programma rassegne con film d’autore, inviteremo attori e registi alle ‘prime’ dei film. Inoltre, abbiamo confermato la disponibilità delle sale per l’Università". Per il presidente di Notorious Pictures, Gugliemo Marchetti, questo è "un grande giorno. Con piacere annunciamo l’apertura di questa multisala, la prima in Emilia-Romagna. Un obbiettivo raggiunto e un grande orgoglio. Il nostro è un modello di cinema diverso, proprio per questo lo definiamo the experience, vera parola d’ordine del circuito Notorious Cinemas. Diamo importanza al concetto di sostenibilità, seguito anche nel processo di restyling della multisala, nella quale sono stati utilizzati, ove possibile, materiali a bassissimo impatto ambientale, fino allo sviluppo dell’intero circuito cinematografico. Attenzione alla qualità anche per tutti i comparti, compreso il Food&Beverage". Prevista anche la ‘Notorious Card’, che dà diritto a ingressi prepagati a un prezzo agevolato, che comprendono cinque ingressi ad un prezzo scontato e con validità di sei mesi dall’acquisto (dal lunedì alla domenica, compresi festivi).