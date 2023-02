"Il nuovo circolo Pd riparte dai cittadini"

Da via Frizzi a Cosmè Tura. Il circolo centro del Pd riapre "in mezzo alla gente, dove dobbiamo stare". Il coordinatore del circolo, Cristiano Guagliata ha gli occhi quasi lucidi quando stappa la bottiglia ben augurante. Ieri sera il rassemblement dem ha accolto volti nuovi ("perché gli iscritti sono in aumento") e vecchie glorie. Tra gli altri, l’ex sindaco Roberto Soffritti. "Una sede spoglia – riconosce Guagliata – ma c’è tutto quello che serve: la nostra comunità". Concetto che, nel corso della serata, viene ripetuto come un refrain. Il segretario provinciale dem Nicola Minarelli ne fa largo uso: "Il Pd è l’unico partito che ha una vera comunità – scandisce –. Questo è un momento molto importante per il nostro partito: la riapertura di un circolo è una doppia soddisfazione". Rivendica, peraltro, la scelta di aver stabilito un momento diverso da quello congressuale (in apertura nei prossimi giorni sul territorio), perché "qui (nella sede), c’è il presente e il futuro. Quello che c’è prima e dopo il congresso. Percepiamo ogni giorno tanta voglia di partecipazione: nella nuova sede sarà possibile farlo". Al segretario comunale dem Alessandro Talmelli – che incassa l’assenso anche della consigliera regionale, Marcella Zappaterra – piace l’idea di "stare in mezzo". "Abbiamo bisogno – spiega – di stare tra le persone, riallacciare i rapporti non solo con gli iscritti, ma con tutta la comunità cittadini. Ci avviamo a una fase congressuale non certo facile, ma che darà nuovi stimoli in questo senso". E la possibilità di "prepararci alla sfida principe che sarà la costruzione di un’alternativa credibile al governo".

f.d.b.