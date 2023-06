Il nuovo Codice dei contratti, da lunedì tre giorni di formazione

Da lunedì 19 al 21 giugno l’Università organizza una tre giorni di formazione e di studio sul tema ’Il nuovo Codice dei contratti: novità, sfide e opportunità’ (Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, corso Ercole I D’este, 37). L’iniziativa, dedicata al personale dell’Università di Ferrara ma aperta agli altri atenei e all’Ordine degli Avvocati di Ferrara, vedrà intervenire un ampio parterre di prestigiose relatrici e relatori provenienti dal mondo accademico, dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dalla Corte dei Conti, da IGI, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. La tre giorni sul nuovo Codice è stata ideata e coordinata dal direttore generale Unife Marco Pisano: "L’organizzazione di queste giornate formative nasce dall’esigenza di reskilling e upskilling del personale dell’Università di Ferrara, sempre più impegnato nella contrattualistica pubblica - commenta Pisano -. Nel particolare momento storico l’Ateneo è chiamato a dare risposte immediate alle sollecitazioni della progettualità del Pnrr, dei finanziamenti ministeriali nel settore dell’edilizia universitaria, delle richieste di adeguamento alla normativa antincendio e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria: assume quindi rilevanza strategica la formazione sulle novità e sulle opportunità del nuovo codice dei contratti pubblici".

Tra i relatori di lunedì 19, oltre alla rettrice, Alessia Pedrielli, capo di Gabinetto del sindaco di Ferrara, il Colonnello Cosimo D’Elia, comandante provinciale della Guardia di Finanza, Serena Forlati, direttrice del dipartimento di giurisprudenza dell’ateneo estense, il presidente di ANAC Busia (in collegamento da remoto), Luigi Caso delle Sezioni riunite in sede di controllo e componente dell’organo di autogoverno della Corte dei Conti. Franco Pellizzer e Marco Magri, docenti di Giurisprudenza Unife, Aristide Police docente Luiss di Roma, Tiziano Tessaro della Corte dei conti, sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna e Federico Titomanlio, Segretario generale dell’Istituto Grandi Infrastrutture. Per info: [email protected]