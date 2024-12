Il nuovo codice della strada è realtà: "Scongiurare situazioni di pericolo"

Codice della strada, si cambia. Dopo il giro di vite arrivato da Roma, in vigore da sabato scorso, è stata la volta di fare il punto della situazione in Prefettura dove è stata convocata la Conferenza provinciale permanente. All’incontro hanno preso parte il comandante della Polstrada, i colleghi delle Polizie locali e della Provinciale.

MONOPATTINI

Le principali novità normative riguardano anzitutto l’utilizzo del monopattino: diventa obbligatorio l’uso del casco per tutti i conducenti, anche maggiorenni; la circolazione è ammessa solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari; è previsto il divieto di sosta sui marciapiedi e sono introdotte sanzioni amministrative, oltre alla confisca del mezzo, per chiunque circoli con monopattino con caratteristiche tecniche tali da consentire velocità superiori a quelle previste.

ALCOL, DROGA E ANIMALI

Ulteriori strette sono state introdotte per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver

assunto sostanze stupefacenti, prevedendo limitazioni per chi ha già riportato una condanna e forme di controllo sulla sua condotta negli anni successivi, e per chi abbandona animali domestici, prevedendo oltre all’arresto o all’ammenda, anche la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

SOSPENSIONE BREVE

Introdotto un nuovo tipo di sanzione, ossia la sospensione della patente in relazione al punteggio o “sospensione breve”: riguarda i titolari di patente con meno di 20 punti che commettono infrazioni di media gravità (come ad esempio violazione del senso vietato o del divieto di sorpasso, circolazione contromano, omessa precedenza, inosservanza del semaforo rosso o delle segnalazioni degli agenti) privandoli della patente per un periodo da 7 a 30 giorni. La sospensione breve della patente è prevista anche in caso di utilizzo del cellulare o altri apparecchi durante la guida con modalità non consentite.

DISABILI

Significative le novità anche in materia di posteggi per disabili: saranno sempre gratuiti anche in mancanza di stalli riservati e si prevede un aumento delle sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati senza averne titolo. Il prefetto Massimo Marchesiello, ha evidenziato come sia "cruciale scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni", evidenziando la "necessita di sensibilizzare gli utenti della strada sull’entrata in vigore delle nuove norme per prevenire le infrazioni legate a comportamenti scorretti e garantire maggiore sicurezza sul territorio".