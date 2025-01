Il nuovo comandante dei carabinieri incontra il sindaco

Il primo incontro ufficiale tra il sindaco Fabrizio Pagnoni e il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Copparo, maggiore Alessandro Volpini, si è svolto nel palazzo comunale nella mattinata di ieri. Una visita, all’insegna della cordialità, che ha voluto segnare la prosecuzione e il consolidamento della proficua collaborazione e della costruttiva condivisione che caratterizza il rapporto tra l’amministrazione comunale e l’Arma, fortemente inserita nella vita della comunità.

Il primo cittadino ha accolto con grande soddisfazione il nuovo comandante: "Questa prima occasione di dialogo mi ha consentito di dare il benvenuto al neocomandante e di augurargli un buon lavoro. È stata inoltre un’opportunità per rinnovare e rafforzare la cooperazione in nome della sicurezza e del benessere del nostro territorio, che ha la fortuna e l’orgoglio di ospitare la sede della compagnia, oltre a due stazioni. Sono certo che, grazie all’esperienza e alla professionalità del comandante Volpini potremo continuare a percorrere la strada di una sinergia fruttuosa per affrontare le sfide quotidiane".